Οικονομία

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: νέες θέσεις εργασίας έφερε η επιδότηση σε επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην συντριπτική πλειονότητα τους, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο προγραμμα, διατήρσαν ή αύξησαν το προσωπικό. Ποιες ειναι οι επιπτώσεις για όσες έκαναν απολύσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

«Σημαντική συμβολή στη διατήρηση των θέσεων εργασίας εν μέσω της πανδημίας της Covid – 19 επιτέλεσαν τα υποπρογράμματα 3 και 4 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ που διατέθηκαν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στις επιχειρήσεις, με προϋπόθεση την διατήρηση των απασχολούμενων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που διατηρεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σχεδόν το 97% των επιχειρήσεων που έλαβαν δάνεια στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ήτοι 14.835 επιχειρήσεις, παρουσίασαν, σε επανέλεγχο στις 30 Ιουνίου, αύξηση ή διατήρηση του προσωπικού τους.

Αντίθετα μόλις 499 επιχειρήσεις σε σύνολο 15.334 που έλαβαν δάνεια στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, παρουσίασαν μείωση του προσωπικού τους και κατ’ επέκταση θα διακοπεί η επιδότηση των τόκων των δανείων τους.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο ΤΕΠΕΧ ΙΙ απασχολούσαν τον Μάρτιο του 2021, συνολικά 117.496 εργαζομένους.

Συγκεκριμένα, έπειτα από επανέλεγχο διατήρησης προσωπικού που ζήτησε η Επενδυτική Επιτροπή του ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τις περιπτώσεις 1.610 επιχειρήσεων που είχαν εμφανίζει τον Ιανουάριο του 2021 μείωση, παραλήφθηκε από το ΕΡΓΑΝΗ την 05-07-2021 νεότερο αρχείο με στοιχεία αριθμού εργαζομένων.

Από επεξεργασία των στοιχείων Επιχειρήσεων προκύπτει ότι από τις 1.610 επιχειρήσεις:

561 επιχειρήσεις αύξησαν τον αριθμό απασχολούμενων κατά 6.672 απασχολούμενους.

550 επιχειρήσεις διατήρησαν τον ίδιο αριθμό απασχολούμενων

499 επιχειρήσεις μείωσαν τον αριθμό απασχολουμένων κατά 2.085 απασχολούμενους

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που υπήρξε αύξηση απασχολούμενων, αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις «Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος και Εστίασης», όπου παρουσιάζεται αύξηση απασχολούμενων κατά 5.113 απασχολούμενους, ενώ ακολουθεί ο κλάδος του «Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου» κατά 440 απασχολούμενους.

Αντίθετα στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που υπήρξε μείωση απασχολούμενων, αυτές κατά κύριο λόγο προήλθαν από τους κλάδους της «Εκπαίδευσης» κατά 475 απασχολούμενους και του κλάδου του «Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου» κατά 458 απασχολούμενους.

Οι 499 επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση απασχολούμενων, αντιστοιχούν σε 507 δάνεια τραπεζών και η ΕΑΤ θα αποστείλει κατάσταση δανείων σε κάθε Τράπεζα για την διακοπή των επιδοτούμενων τόκων των δανείων, με την ημερομηνία διακοπής να είναι η 01-07-2021».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Αλεξάνδρας: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο (εικόνες)

Χαλκιδική: πυροβολισμοί έξω από μπαρ (βίντεο – ντοκουμέντο)

Πρόεδρος Κομισιόν για Τουρκία: Όταν μιλούν στην Κύπρο, μιλούν στην ΕΕ