Δανία: το ψηλότερο κάστρο από άμμο (εικόνες)

Ομάδα καλλιτεχνών δημιούργησε κάστρο από άμμο, ύψους δεκάδων μέτρων.

Η ομάδα αποτελούμενη από 30 γλύπτες, από διάφορες χώρες, από την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και το Βέλγιο με επικεφαλής τον Ολλανδό καλλιτέχνη Wilfred Stijger, χρησιμοποίησε περισσότερους από 5.000 τόνους άμμου για να κατασκευάσει το κάστρο, στην πόλη Μπλόκχους.

Το μείγμα άμμου περιείχε 10% άργιλο για να είναι πιο σταθερό και οι καλλιτέχνες είπαν ότι το τελικό υλικό επικαλύφθηκε με κόλλα για να διατηρηθεί το σχήμα του κάστρου μέχρι το χειμώνα.

Η διάμετρος του κάστρου από άμμο είναι 32 μέτρα και το βάθρο πάνω στο οποίο είναι χτισμένο έχει πλάτος 27 μέτρα.

Μέχρι τώρα το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες κατέχει ένα κάστρο στην άμμο ύψους 18 μέτρων που δημιουργήθηκε στη Γερμανία το 2019.

