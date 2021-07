Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης διχάζει αντί να ενώνει

Επίθεση στον Πρωθυπουργό για την διαχείριση της πανδημίας από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει έκκληση στους πολίτες για να εμβολιαστούν.

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγορεί ότι «δεν διαθέτει σχέδιο και αξιοπιστία», ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «διχάζει αντί να ενώνει».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες, όπως αναφέρει «να απορρίψουν το διχασμό», ζητώντας τους να εμβολιαστούν και «όλοι μαζί να ορθώσουμε τείχος απέναντι στην πανδημία».

Όλη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

«Δυστυχώς η πανδημία χτυπάει για άλλη μια φορά την πόρτα μας. Παρότι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο ο κος Μητσοτάκης πανηγύρισε το τέλος της και μας διαβεβαίωνε ότι διανύουμε το τελευταίο μίλι για την ελευθερία, η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε πάλι στη λεωφόρο της αγωνίας. Και σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές έχουμε μια κυβέρνηση που στερείται σχεδίου και αξιοπιστίας. Έχει έγνοια θα μεταβιβάσει την ευθύνη στους πολίτες και πως θα επιτεθεί στην αντιπολίτευση παρά πως θα αντιμετωπίσει τη πανδημία. Και αυτό παρά το γεγονός ότι από τη πρώτη στιγμή βάλαμε πλάτη προτάσσοντας την ανθρώπινη ζωή έναντι του κομματικού συμφέροντος.

Ζητήσαμε συνεννόηση, ακόμη και να μοιραστούμε την ευθύνη με κοινής αποδοχής υπουργό υγείας. Καταθέσαμε προτάσεις. Στηρίξαμε τόσο τα δύσκολα μέτρα όσο και τον εμβολιασμό. Και η κυβέρνηση τι έκανε; Φιέστες, επικοινωνία, ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη, ψεύτικες προσδοκίες και εκμετάλλευση της πανδημίας ως ευκαιρία για αντικοινωνικά μέτρα και απευθείας αναθέσεις σε φίλους και εκλεκτούς. Αντί να ενισχύσουν τα δημόσια νοσοκομεία, ενίσχυσαν τα φιλικά τους ΜΜΕ. Και τώρα ετοιμάζονται και να κλείσουν περιφερειακά νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας.

Αντί για να αγοράσουν λεωφορεία και να αυξήσουν τους συρμούς του μετρό, έβαζαν τους επιστήμονες να λένε ότι δε κολλάει στα ΜΜΜ. Αντί να κάνουν σοβαρούς ελέγχους και ιχνηλάτηση, άφηναν κρούσματα να εισέρχονται στη χώρα, την ίδια ώρα που κουνούσαν το δάχτυλο και έριχναν αυστηρά πρόστιμα στους πολίτες. Αντί να πείσουν τους πολίτες για τον εμβολιασμό, έστελναν αντιφατικά μηνύματα με τη παιδαριώδη διαχείριση για τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca αλλά και τη χυδαία σύνδεση του εμβολίου με το χαρτζιλίκι των 150 ευρώ για τους νέους. Αντί να πάρουν μέτρα για την μετάλλαξη Δ που χτυπά και τη χώρα μας, καλούσαν τους πολίτες να πετάξουν τις μάσκες. Και τώρα λένε πως πρόκειται για «παρεξήγηση» και τις επαναφέρουν, αφού όμως πρώτα έγινε η ζημιά. Και τέλος, αντί να ενώσουν την κοινωνία απέναντι στον κοινό εχθρό, επενδύουν στον διχασμό και χωρίζουν τους πολίτες σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

Δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται πολύ λίγος για να διαχειριστεί μια τόσο σοβαρή υγειονομική κρίση. Δεν διαθέτει ούτε σχέδιο, ούτε σοβαρότητα. Δεν πείθει πια τους πολίτες. Όχι μόνο γιατί έχασε το τεκμήριο της αθωότητας και της αξιοπιστίας στις ποδηλατάδες της Πάρνηθας και στα κορωνογλέντια της Ικαρίας. Όχι μόνο για τα διαρκή μπρος πίσω και τις παλινωδίες του. Αλλά κυρίως γιατί είναι ο πρωθυπουργός που διχάζει τη κοινωνία, τη στιγμή που ο τόπος χρειάζεται ενότητα.

Αλλά ο ίδιος δε πιστεύει στην αξία της ενότητας. Για αυτό και κάθε του κίνηση αποσκοπεί στο να επιτεθεί. Είτε στους νέους, είτε στους υγειονομικούς, είτε σε όσους πολίτες έχουν επιφυλάξεις, είτε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Που έφτασε στο σημείο να μας κατηγορεί για υγειονομικό σαμποτάζ, προκειμένου να κρύψει την ανεπάρκειά του. Η χώρα όμως έχει ανάγκη σχέδιο και σοβαρότητα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ενότητα.

Κάνω έκκληση στους πολίτες να απορρίψουν τον διχασμό. Να εμβολιαστούν και να φοράνε μάσκες. Γνωρίζω ότι πολλοί διατηρούν ακόμα επιφυλάξεις για τα εμβόλια. Αλλά η απειλή της πανδημίας χτυπά πάλι την πόρτα μας, την πόρτα των γονιών και των παιδιών μας. Και πρέπει όλοι μαζί να ορθώσουμε τείχος απέναντί της. Για να πάρουν πίσω οι νέοι τη ζωή, τη διασκέδαση και τη χαρά. Οι μεγαλύτεροι την ασφάλεια και την υγεία τους.

Για να πάρουμε όλοι μαζί πίσω τις ζωές μας και να βάλουμε φρένο στην αγωνία της επιβίωσης. Για να χαράξουμε μία νέα πορεία προς τη Δικαιοσύνη, αφήνοντας πίσω μας την ανικανότητα, την αναξιοπιστία, την αδικία. Η ενότητα και η αλληλεγγύη όλων μας είναι το πιο αποφασιστικό και αναγκαίο όπλο για να νικήσει η ζωή».

