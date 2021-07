Κοινωνία

Κορονοϊός - Άλιμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για το πάρτι σε beach bar

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή για προκαταρκτική εξέταση, με ερευνώμενο αδίκημα την παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.



Στο στόχαστρο του εισαγγελέα τίθεται το πάρτι που διοργανώθηκε πριν λίγες ημέρες σε beach bar στον Άλιμο, μετά από παρέμβαση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου.

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με ερευνώμενο αδίκημα την παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και μαρτυρίες, στο πάρτι, που ήδη αποκαλείται «υγειονομική βόμβα» συμμετείχαν εκατοντάδες νέοι χωρίς το παραμικρό μέτρο προφύλαξης.

Όπως φαίνεται να αναφέρουν πρόσωπα που βρέθηκαν στον χώρο, η κατάσταση βρέθηκε εκτός ελέγχου με το μπαρ γεμάτο, την παραλία γεμάτη, τις τουαλέτες και κάθε χώρο του μπαρ γεμάτα και με μία τεράστια ουρά απέξω. «Ήμασταν σαν μυρμήγκια. Σίγουρα 2.000 άτομα. Το πάρτι ξεκίνησε στις 9 και τελείωσε στις 2:30» είπε χαρακτηριστικά μία από όσους βρέθηκαν στο πάρτι.

Την ίδια ώρα, στην Ίο μεταβαίνει κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καθώς στο νησί καταγράφεται έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αυξημένος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων και στη Μύκονο, καθώς στη Σαντορίνη.

Κατά τη διάρκεια ιχνηλατήσεων, έπειτα από τον εντοπισμό ορισμένων περιστατικών COVID-19 στην Ίο, διαπιστώθηκε ότι άτομα σχετιζόμενα με κρούσματα είχαν επιβιβαστεί σε πλοίο, με προορισμό τη Ραφήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Λιγνάδης έκανε καταγγελία για την ανακρίτρια που ερευνά τους βιασμούς

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: Πέθανε ο πατέρας του

Φωτιά στην Xίο: Εκκένωση οικισμών - Τραυματισμός πυροσβέστη (εικόνες)