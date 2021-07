Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: “Καμπανάκι” για τη Θεσσαλονίκη

Ανησυχητικές οι μετρήσεις στα λύματα της Συμπρωτεύουσας

Αυξητική τάση στη συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 παρατηρείται στις καθημερινές μετρήσεις από την αρχή της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Το ιικό φορτίο των λυμάτων στις 30 Ιουνίου μετρήθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών και από τις 2 Ιουνίου και μετά ανιχνεύεται καθημερινά σε ελαφρά υψηλότερο επίπεδο. Παραμένει ωστόσο στο εύρος της «πράσινης» απεικόνισης, που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 100 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με βάση τις ανακοινώσεις από τον ΕΟΔΥ σε αντίστοιχες μετρήσεις της προηγούμενης περιόδου στα λύματα.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 05/07 και της Τρίτης 06/07 είναι:

Οριακά αυξημένη (47%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων του Σαββάτου 03/07 και της Κυριακής 04/07

Αυξημένη (82%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 28/06 και Τρίτης 29/06

«Παρατηρούμε μια μικρή αλλά σαφή αύξηση στο ιικό φορτίο των τελευταίων ημερών σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Στην πραγματικότητα η αύξηση άρχισε να διαφαίνεται από τις μετρήσεις της Παρασκευής 2/7», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνισε δε ότι «η ανακοίνωση που βγάζει κάθε Τρίτη το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ αφορά τη μέση εβδομαδιαία τιμή -Δευτέρα έως Κυριακή- των μετρήσεων μας, όπου εξάρσεις μικρής διάρκειας, όπως αυτή που ξεκίνησε την Παρασκευή απορροφώνται».

Ερωτηθείς αν η αυξητική τάση των τελευταίων ημερών μπορεί να υποδηλώνει την αρχή μιας επιδημιολογικής έξαρσης σχετιζόμενης και με την προοδευτική διασπορά στην κοινότητα της άκρως μεταδοτικής «ινδικής» μετάλλαξης «Δέλτα» ο πρύτανης του ΑΠΘ απάντησε: «Το ιικό φορτίο παραμένει ακόμη σε χαμηλά επίπεδα αλλά οι τελευταίες μετρήσεις αποτελούν σίγουρα μια προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί αν σε αυτή τη φάση δεν τηρηθούν τα ελάχιστα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας ή δεν τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που διέπουν τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες».

«Άλλωστε», πρόσθεσε, «τα λύματα δείχνουν μια τάση πριν αυτή αποτυπωθεί κλινικά και επιτρέπουν τον σχεδιασμό προληπτικών παρεμβάσεων ή και στοχευμένων μέτρων τοπικής εμβέλειας όσο ακόμη η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

«Τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών πρέπει να μας ανησυχήσουν χωρίς να μας τρομάξουν», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την «ανάγνωση» της αυξητικής τάσης ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, Θοδωρής Καραπάντσιος. «Ο εξορθολογισμός που εφαρμόζει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ στις μετρήσεις της έκκρισης ιικού φορτίου με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων αυξάνει το βαθμό εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα ακόμη και σε χαμηλές τιμές ιικού φορτίου. Αυτό φαίνεται στη μικρή ημερήσια μεταβλητότητα ιικού φορτιου στα λύματα κατά την τελευταία περίοδο, όταν αντίστοιχα η ιατρική επιτήρηση εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις κυρίως στην καταγραφή των κρουσμάτων τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση στις αρχές Οκτωβρίου 2020 και στα τέλη Ιανουαρίου 2021», εξήγησε, προσθέτοντας πως «η ομάδα του ΑΠΘ παρακολουθεί και ενημερώνει συνεχώς την Πολιτεία ώστε να αξιοποιηθεί η έγκαιρη διάγνωση που μπορεί να προσφέρουν οι μετρήσεις στα λύματα».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κοροναϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

