Κορονοϊός – Ιωάννινα: Θρήνος για την 40χρονη Αλεξάνδρα

Η 40χρονη αφήνει πίσω της ένα μικρό κοριστσάκι, ενώ πριν δέκα ημέρες είχε χάσει τη μάχη με τον ιό και ο πατέρας της.

Σκληρή μάχη με τον κορoνοϊό έδωσε για δυο ολόκληρους μήνες η Αλεξάνδρα Σιώζου, ανηψιά του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Βαγγέλη Αργύρη, ωστόσο νικήθηκε και άφησε την τελευταία της πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν.

Οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, αρχικά στην ΜΕΛ και τον τελευταίο μήνα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό αλλά δεν τα κατάφεραν. Η Αλεξάνδρα έφυγε στα 40 της χρόνια αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της Χρήστο και την πεντάχρονη κόρη της.

Πριν από ένα μήνα, είχε χάσει την μάχη με τον κορoνοϊό και ο πατέρας της Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιώζος, πρώην τοπικός σύμβουλος στην κοινότητα Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών.

Η οικογενειά της κάνει έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν

Η οικογένεια της Αλεξάνδρας Σώζου, ωστόσο, βρήκε το κουράγιο και αποφάσισε να ανοίξει λογαριασμό στη μνήμη της. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα πάνε για την ενίσχυση των μονάδων αντιμετώπισης του COVID-19, ενώ παράλληλα κάνει έκκληση προς τον κόσμο να εμβολιαστεί.

Η έκκληση της οικογένειας:



Από χθές η καρδιά μας ράγισε. Το χαμόγελό μας έσβησε. Ο δικός μας Άγγελος, η Αλεξάνδρα μας δεν άντεξε άλλο αυτή την άνιση μάχη. Ήθελε να βγεί νικήτρια και να γυρίσει να μοιράσει ξανά χαμόγελα απλόχερα παντού σε κάθε βήμα της όπως έκανε πάντα.



Όλους αυτούς τους δύσκολους μήνες που πάλευε ήταν ο πιο δυνατός άνθρωπος του κόσμου. Δίπλα της είχε μια ομάδα ηρώων που παλεύανε στο πλευρό της ακούραστοι, δίνοντας έναν τιτάνιο αγώνα για το κορίτσι μας. Δεθήκανε μαζί μας, με τον πόνο και τη θλίψη μας. Κάποιες φορές όμως σε όλους τους αγώνες υπάρχουν και οι ήττες.



Το κεφάλι ψηλά όμως γιατί εσείς θα δώσετε πολλούς αγώνες και θα είστε στήριγμα σε πολλές οικογένειες.



Για σας όλους τους ήρωες και για τους αγώνες που δίνετε η οικογένεια της Αλεξάνδρας αποφάσισε να ανοιχθεί λογαριασμός στη μνήμη της και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούνε να πάνε για την ενίσχυση των μονάδων αντιμετώπισης του COVID-19.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



IBAN: GR0801713010006301010337871



Επιθυμία της Αλεξάνδρας μας ήταν η διαδικασία της αποτέφρωσης,την οποία και θα πραγματοποιήσουμε.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΕΣ Συνεταιριστική Οινοποιίας Ηπείρου Α.Ε. – ZOINOS WINERY στην οποία εργαζόταν.

Όπως αναφέρει:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΣ Συνεταιριστικής Οινοποιίας Ηπείρου Α.Ε. – ZOINOS WINERY, σε ανακοίνωσή του, εκφράζει την "βαθύτατη θλίψη και οδύνη για τον πρόωρο και αδόκητο χαμό της εργαζόμενης στον Γ.Α.Σ.Ι "ΕΝΩΣΗ αγροτών” Αλεξάνδρας Σιώζιου προς την οικογένειά της και τους οικείους της.

Στην μνήμη της καταθέτει χρηματικό ποσό στον λογαριασμό που άνοιξε η οικογένειά της, για την ενίσχυση των μονάδων αντιμετώπισης του COVID-19.



Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο Αλέκα.



Για την Α.Ε.Σ. Συν/κη Οινοποιία Ηπείρου Α.Ε."

