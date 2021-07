Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Αναλυτικά στοιχεία για τις περιοχές της χώρας, όπου εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Αυξήθηκαν και τη Πέμπτη οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό που υπέκυψαν από επιπλοκές της νόσου, ενώ παρατηρείται έκρηξη νέων κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες στην χώρα.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 2.107 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.107 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 22 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Τεράστια αύξηση παρουσιάζουν τα νέα κρούσματα στην Αττική καθώς εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο 1.115 νέες μολύνσεις. Στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 74 νέες μολύνσεις, στο Ηράκλειο 119 νέοι φορείς, στο Ρέθυμνο 89 νέα κρούσματα, στα Ιωάννινα 79 νέοι φορείς, στην Λάρισα 42 νέες μολύνσεις και στην Μαγνησία ακόμη 40 κρούσματα και στην Αχαΐα ακόμη 37 μολύνσεις από τον κορονοϊό.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο εντοπισμός ακόμη πολλών εκατοντάδων κρουσμάτων απο μεταλλάξεις του κορονοϊού εκ των οποίων τριψήφιος αριθμός ανήκει στην μετάλλαξη Δέλτα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

