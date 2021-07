Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Χαρδαλιά: Τέσσερα ερωτήματα προς τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Παγο κατέθεσε ο Χρήστος Σπίρτζης,

Τέσσερα ερωτήματα απευθύνει στον Νίκο Χαρδαλιά ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, και ένα ακόμα προς τον Κυρ. Μητσοτάκη, μετά το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών πως ο υφυπουργός Πολ. Προστασίας είχε δώσει εντολή τον Οκτώβριο του 2020 να περάσουν χωρίς έλεγχο ασθενείς από την Τουρκία, μέλη της αποστολής της Φενέρμπαχτσε. Ο υφυπουργός διέψευσε ως συκοφαντικό το δημοσίευμα και κατέθεσε μήνυση

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ



Έχει περάσει μία μέρα και ο κ. Χαρδαλιάς βγάζει την ουρά του απέξω, εκτοξεύει απειλές αλλά δεν έχει απαντήσει επί της ουσίας:

Για ποιο λόγο δεν διέταξε καν να γίνει μία αυτονόητη ΕΔΕ ώστε να διερευνηθούν οι αποκαλύψεις; Τι φοβάται;

Γιατί δεν κάνει μήνυση στους αξιωματούχους της Πολιτικής Προστασίας εάν είναι ψευδή όσα λένε στη συνομιλία τους για «εντολή Χαρδαλιά» να μπουν στη χώρα χωρίς έλεγχο εμπύρετα μέλη της Φενερμπαχτσέ;

Για ποιο λόγο κρατικοί αξιωματούχοι χρησιμοποιούν «πακιστανικά» τηλέφωνα σαν μαφιόζοι; Τι έχουν να κρύψουν ο κ. Χαρδαλιάς και οι υφιστάμενοί του και από ποιους φυλάγονται;

Για να αγοράζει «πακιστανικά» τηλέφωνα ψήφισε ώστε να έχει η Πολιτική Προστασία μυστικά κονδύλια;

Και τέλος ένα ερώτημα για τον κ. Μητσοτάκη: Για πόσο θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα και να καλύπτει τον κ. Χαρδαλιά;



Μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης



Η δήλωση του Χρήστου Σπίρτζη

Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά για τις αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών, αποκαλύψεις που περιλαμβάνουν δύο ενότητες θεμάτων.

Η πρώτη σχετίζεται με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και τη θέση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από τους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι ο μόνος σαμποτέρ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του και το επιτελικό παρακράτος που έχει δομηθεί.



Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με τη λειτουργία κρίσιμων κρατικών υπηρεσιών όπως αυτή της Πολιτικής Προστασίας. Οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι υπάρχει τρόπος λειτουργίας παρόμοιος με αυτόν που υπάρχει στη νύχτα και την εγκληματικότητα ο οποίος δεν αρμόζει σε δημόσιες υπηρεσίες μιας ευρωπαϊκής χώρας.



Πλέον, τον λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη για να διερευνήσει πλήρως τις καταγγελίες και τις αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Νίκαια: φορτηγό σκότωσε παιδί 6 ετών

NOTAM: Νέα παράταση αεροπορικών οδηγιών - Οι προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τόκιο: Οριστικά χωρίς θεατές