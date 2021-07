Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Τόκιο: Οριστικά χωρίς θεατές

Σαρώνει η μετάλλαξη «Δέλτα». Εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Τόκιο. Η απόφαση των διοργανωτών των Ολυμπιακών Αγώνων.



Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο συμφώνησαν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στον κόσμο να πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας της COVID-19, όπως δήλωσε σήμερα η υπουργός Ολυμπιακών Αγώνων της Ιαπωνίας, Ταμάγιο Μαρουκάβα.

Η ευρέως αναμενόμενη κίνηση έγινε μετά από συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης, των διοργανωτών των Αγώνων του Τόκιο και των εκπροσώπων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής. Είναι «λυπηρό» που οι Αγώνες θα γίνουν σε «περιορισμένη μορφή», όπως δήλωσε η πρόεδρος του «Τόκιο 2020», Σέικο Χασιμότο, σε ενημέρωση, προσθέτοντας τη συγγνώμη της σε όσους αγόρασαν εισιτήρια.

Ο πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα είπε ότι είναι απαραίτητο να προστατευθεί το Τόκιο, όπου εξαπλώθηκε η εξαιρετικά μολυσματική μετάλλαξη «Δέλτα», από το να γίνει η πηγή ενός άλλου κύματος κρουσμάτων.

Νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσε την επιβολή νέας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο Τόκιο, για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου.

Εμπειρογνώμονες της Υγείας στην Ιαπωνία χαιρέτισαν την απόφαση να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο χωρίς θεατές, αλλά προειδοποίησαν ότι η απαγόρευση δεν θα εξαλείψει εντελώς τον κίνδυνο αύξησης των κρουσμάτων Covid-19. Η απαγόρευση επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς η Ιαπωνία αγωνίζεται να αναστείλει ένα νέο κύμα κρουσμάτων.

«Φυσικά, υποστηρίζω το «κανέναν θεατή», αλλά οι ανησυχίες δεν θα εξαφανιστούν ποτέ όσο έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, όπως οι Αγώνες, μαζί με την περίοδο των διακοπών» δήλωσε ο Γιούκι Φουρούζε, καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου του Κιότο, μέλος της κυβερνητικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την Covid-19.

Οι δημόσιες προβολές των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν ακυρωθεί και τα εστιατόρια θα κληθούν να σταματήσουν να σερβίρουν αλκοόλ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, το ιατρικό προσωπικό προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι από τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω από τις Ολυμπιακές εκδηλώσεις, όπως το ποτό και το φαγητό μαζί, ήταν πιο δύσκολο να ελεγχθούν από εκείνους μέσα στους χώρους.

«Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι πολλοί άνθρωποι θα έχουν μεγάλη διάθεση μετά τους αγώνες και θα θέλουν να πιουν ένα ποτό με άλλους» δήλωσε η Φούμιε Σακαμότο, διευθύντρια ελέγχου των κρουσμάτων στο Διεθνές Νοσοκομείο St Luke στο Τόκιο.

Οι θεατές από το εξωτερικού είχαν ήδη απαγορευτεί να παρευρεθούν στους Αγώνες, που μετατέθηκαν κατά ένα χρόνο λόγω της πανδημίας. Τον περασμένο μήνα, μια ομάδα κορυφαίων συμβούλων υγείας είπε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς θεατές θα ήταν η «λιγότερο επικίνδυνη» επιλογή. Σήμερα, η πόλη υποδοχής του Τόκιο κατέγραψε 896 νέα κρούσματα, κοντά στα υψηλά που σημειώθηκαν τελευταία στα μέσα Μαΐου, ενώ υπάρχουν προβλέψεις για αύξηση σε 1.000 τον Ιούλιο και 2.000 τον Αύγουστο.

