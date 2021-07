Life

6 + 1 fitness μυστικά που χαρίζουν στην Jennifer Lopez υπέροχο κορμί

Δεν είναι καθόλου δύσκολο να τα εφαρμόσεις και εσύ!

Είναι αναμφίβολα από τις πιο ερωτικές γυναίκες του πλανήτη. Έχει χυμώδες κορμί, είναι γυμνασμένη και η εικόνα της «εκπέμπει» υγεία. Τι κι αν γίνεται σε λίγο καιρό 52, η Jennifer Lopez έχει υπέροχο κορμί και μοιάζει σα να μην άλλαξε τίποτα από τότε που ήταν 20 χρονών. Η ίδια, ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή, γυμνάζεται συστηματικά και ακολουθεί 6 + 1 fitness μυστικά που όπως μπορούμε να δούμε όλοι έχουν αποτέλεσμα.

Απόφυγε αναψυκτικά, καφέ και αλκοόλ, αλλά μην ξεχνάς το νερό

Η καλλονή Jennifer, δεν αγαπά καθόλου το αλκοόλ, δεν πίνει αναψυκτικά και προτιμά το πράσινο τσάι από τον καφέ. Προκειμένου όμως να παραμείνει ενυδατωμένη καθ'όλη την διάρκεια της ημέρας, πίνει περίπου 3 λίτρα νερό. «Ειδικά πριν την προπόνηση, πίνω αρκετό νερό ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της.

Κάνε detox χωρίς ζάχαρη για 10 μέρες

Με τον πρώην σύντροφό της, Alex Rodriguez είχαν κάνει μαζί 10 μέρες αποτοξίνωση από την ζάχαρη αλλά και τους υδατάνθρακες. Εντάξει, οι δεύτεροι ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να... κοπούν αλλά για την ζάχαρη, μπορείς να το προσπαθήσεις.

Ακολούθησε μια διατροφή με λαχανικά, σύνθετους υδατάνθρακες, νερό και πρωτεΐνη

Σύμφωνα με τον γυμναστή της, Dodd Romero, η τραγουδίστρια είναι πολύ προσεκτική σε ό,τι αφορά την διατροφή της. Αγαπά τον σολομό, τρώει λαχανικά κάθε είδους αλλά και ψωμί και ζυμαρικά ολικής άλεσης. Ο ίδιος αποκάλυψε στο Us Weekly ότι απολαμβάνει να τρώει ασπράδια αβγού, φιλέτο κοτόπουλο αλλά και μοσχάρι, αλλά αποφεύγει καθετί λιπαρό.

