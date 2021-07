Life

Φαίη Σκορδά: Έκανα φωτογράφιση για περιοδικό και δεν βγήκε ποτέ

Όλα όσα αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

Τη φωτογράφιση και τη συνέντευξη που παραχώρησε η Ιωάννα Τούνη στο περιοδικό Nitro, που επανακυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, σχολίασαν το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά έκανε μια αποκάλυψη σχετικά με μια φωτογράφιση που έκανε πριν κάποια χρόνια για περιοδικό και τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

«Είχα κάνει πολύ παλιά μια φωτογράφιση για ένα περιοδικό του Κωστόπουλου τότε και δεν βγήκε ποτέ. Το σεβάστηκε και ο Κωστόπουλος τότε.», είπε η Φαίη Σκορδά.

