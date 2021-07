Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Μπορεί να φτάσουμε τα 3000 κρούσματα αρχές Αυγούστου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και τον εμβολιασμό.

Πρόβλεψη για 3.000 κρούσματα κορονοϊού μέσα στον Αύγουστο έκανε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

"Όλα θα εξαρτηθούν απο τα μέτρα που θα ληφθούν και την ένταση των εμβολιασμών" τόνισε ο κ. Θωμαίδης υπογραμμίζοντας πως είναι άμεσης προτεραιότητας ο εμβολιασμός στις ηλικίες 17 - 40, που φαίνεται πως "οδηγούν" την πανδημία.

Παράλληλα, επεσήμανε πως "πρόσβαση στους κλειστούς χώρους πρέπει να έχουν μόνον οι εμβολιασμένοι"

Ο καθηγητής παραδέχθηκε πως δεν ήταν αναμενόμενη η μεγάλη διασπορά του κορονοϊού τον Ιούλιο, εξηγώντας ότι η επιδημιολογική εικόνα παραπέμπει στον περασμένο Ιανουάριο.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι τώρα υπάρχει το τείχος ανοσίας των εμβολιασμένων αλλά και διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

Τέλος ο κ. Θωμαϊδης σημείωσε πως ακόμα στην Ελλάδα κυρίαρχες είναι η βρετανική και νιγηριανή μετάλλαξη αλλά η διασπρά της παραλλαγής Δέλτα είναι ταχύτατη...





Ειδήσεις σήμερα:

Χερσαίες μετακινήσεις - Χαρδαλιάς: Αυστηρή σύσταση για self test

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Κορονοϊός – Ιωάννινα: Θρήνος για την 40χρονη Αλεξάνδρα