Τροχαίο στην Νίκαια: Το ξέσπασμα του πατέρα της 6χρονης

Συντετριμμένος ο πατέρας της άτυχης Παναγιώτας. Η 12χρονη ξαδέρφη της είναι τραυματισμένη σοβαρά. Σε κατάσταση σοκ η θεία της 6χρονης.



Συντετριμμένος ο πατέρας της άτυχης Παναγιωτάς έφυγε από το Γενικό κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας όπου μεταφέρθηκε νεκρό το παιδί του, μετά το τροχαίο στην συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Κουταΐση.

Αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα στη Νίκαια τα δυο παιδιά η 7χρονη η 12χρονη αλλά και η θεία τους διακομίσθηκαν με το ίδιο ασθενοφόρο εδώ στο νοσοκομείο. Η 12χρονη ξαδέρφη της είναι τραυματισμένη σοβαρά, σύμφωνα με τους γιατρούς, φέρει κάταγμα λεκάνης και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο παίδων για να χειρουργηθεί τις επομενες ώρες.



Η μητέρα της 12χρονης και θεία της Παναγιωτάς ήταν σε κατάσταση σοκ και έχει πάρει εξιτήριο εδω και λίγη ώρα από το νοσοκομείο, ενώ αναμένεται εφ όσον οι συνθήκες το επιτρέψουν να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς της Τροχαίας για να δώσει την δική της εκδοχή πως έγινε το δυστυχήμα.

Ο πατέρας της 6χρονης μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, με δάκρυα στα μάτια, προανήγγειλε τη δωρεά των οργάνων της κόρης του σε άλλα παιδιά.





«Εμείς στη Μάνη επειδή είμαστε άνδρες ότι κάνουμε, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Από πίσω υπάρχει πολύ πράγμα και μπορώ να του κάνω μεγάλο κακό», ανέφερε ο τραγικός πατέρας. «Παραβίασε το κόκκινο. Αυτός, ένας επαγγελματίας νταλικέρης παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και σκότωσε μία ψυχούλα, το αγγελάκι μου», κατήγγειλε, ενώ σημείωσε ότι χαροπαλεύει και η ανιψιά του που τραυματίστηκε στο δυστύχημα.

«Όταν άκουγα για θανάτους μικρών παιδιών και επειδή ο πατέρας μου έχασε τον αδελφό μου, δεν ήθελα ποτέ να νιώσω αυτόν τον πόνο. Και όταν άκουγα αυτούς τους γονείς που έχαναν τα παιδιά τους, έκλαιγα και έλεγα "γιατί τα παιδιά;". Έλεγα χίλιες φορές να πάρει εμένα. Να πάρει εμάς που είμαστε μεγάλοι και όχι τα παιδιά που είναι το μέλλον» τόνισε και απευθυνόμενος στον οδηγό του φορτηγού ανέφερε: «Και αυτός ο άνθρωπος κατέστρεψε το μέλλον μου».





Τέλος ο χαροκαμένος πατέρας, ο οποίος έχασε το παιδί του στο τροχαίο που έχει συγκλονίσει τις τελευταίες ώρες το Πανελλήνιο, ανακοίνωσε τη δωρεά οργάνων της κόρης του. «Θα δώσω ότι έχει μείνει από την ψυχούλα της κόρης μου. Καρδούλα, ματάκια σε παιδάκια για να ζήσουν».

