Αμάντα: Στην φυλακή ο άνδρας που κατηγορείται ότι την άρπαξε και την εξέδιδε

Ο 58χρονος κατηγορείται ότι εξέδιδε την 17χρονη, η οποία το είχε σκάσει από Δομή Φιλοξενίας στην Αθήνα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 58χρονος, που κατηγορείται ότι εξέδιδε 17χρονη, η οποία το είχε σκάσει από Δομή Φιλοξενίας στην Αθήνα. Δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα κι έτσι θα οδηγηθεί στη Φυλακή.

Τα όσα υποστήριξε στην απολογία του ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα με τα όσα κατέθεσε στις Αρχές η 17χρονη Αμάντα: "Με πήρε η κυρία του γραφείου και μου είπε ότι κλείστηκε το πρώτο μου ραντεβού σε ξενοδοχείο στο Παγκράτι. Με ηλικιωμένο κύριο, καλό πελάτη του γραφείου και να είμαι προσεκτική μαζί του. Μου είπε να της τηλεφωνήσει ο... για να μιλήσουν στο viber για τα διαδικαστικά. Να μιλούν μόνον στο viber, πότε πάω, πότε φεύγω και να δίνουν στον... τα χρήματα που αναλογούν στο γραφείο".

Η 17χρονη κατέθεσε στους αστυνομικούς, πως ξυλοκοπούνταν όταν δεν υπάκουγε στα όσα της έλεγε ο 58χρονος γνώριμος των διωκτικών Αρχών: "Όταν δεν άντεχα το ξύλο και τις πιέσεις, το είπα στις φίλες μου, που άρχισα να μιλώ μαζί τους, αλλά δεν τους έλεγα τι έκανα".

O 58χρονος υποστήριξε πως ουδέποτε άρπαξε ή εξανάγκασε την Αμάντα. Αντίθετα, υποστήριξε ότι αυτή του ζήτησε να εκδίδεται για χρήματα ενώ υποστήριξε ότι τον ξεγέλασε με την ηλικία της αφού του έδειξε ταυτότητα πως ήταν 20 ετών. Φυσικά τα όσα υποστήριξε δεν έγιναν δεκτά και δεδομένης της ηλικίας του θύματος.

Προσωρινά η Αμάντα φιλοξενείται δε δομή μαζί με άλλα με θύματα τράφικινγκ...

