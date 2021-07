Αθλητικά

Κορονοϊός - Γήπεδα: Ανοίγουν μόνο με εμβολιασμένους φιλάθλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις των Λοιμωξιολόγων για την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα.



Η «Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19» ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της «Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες», ως προς το θέμα της επιστροφής των φιλάθλων στα γήπεδα, που είχε θέσει το υφυπουργείο Αθλητισμού και επεξεργάζονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα και αποφάσισε ότι:

Η πληρότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, αναλόγως αν διαθέτουν ή όχι ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων, θα φτάσει έως και το 80%:

μόνο με εμβολιασμένους θεατές (εννοούνται και οι νοσήσαντες με ανάλογο πιστοποιητικό),

(εννοούνται και οι νοσήσαντες με ανάλογο πιστοποιητικό), με υποχρεωτική χρήση μάσκας,

ποσοστό ανήλικων που δεν μπορούν να εμβολιασθούν,

ως ακολούθως:

Στα ανοικτά γήπεδα με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων θα εισέρχονται οι πλήρως εμβολιασμένοι και έως 5% μη εμβολιασμένοι (ανήλικοι), καλύπτοντας το 80% της μέγιστης πληρότητας (25.000 ανώτατο όριο θεατών), ενώ η διασταύρωση θα γίνεται με εμβολιαστικό πιστοποιητικό στην έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Για το έως 5% των μη εμβολιασμένων (ανήλικοι) η διαστάυρωση θα γίνεται με πιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή Rapid).

Στα ανοικτά γήπεδα χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων θα εισέρχονται οι πλήρως εμβολιασμένοι και έως 5% μη εμβολιασμένοι (ανήλικοι), καλύπτοντας το 60% της μέγιστης πληρότητας (10.000 ανώτατο όριο θεατών), ενώ η διασταύρωση θα γίνεται κατά τον έλεγχο στην είσοδο. Για το έως 5% των μη εμβολιασμένων (ανήλικοι) θα ζητείται πιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή Rapid).

Στα κλειστά γήπεδα με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων θα εισέρχονται οι πλήρως εμβολιασμένοι και έως 5% μη εμβολιασμένοι (ανήλικοι), καλύπτοντας το 80% της μέγιστης πληρότητας (8.000 ανώτατο όριο θεατών), ενώ η διασταύρωση θα γίνεται με εμβολιαστικό πιστοποιητικό στην έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Για το έως 5% των μη εμβολιασμένων (ανήλικοι) θα ζητείται πιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή Rapid).

Τέλος, στα κλειστά γήπεδα χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων θα εισέρχονται οι πλήρως εμβολιασμένοι και έως 5% μη εμβολιασμένοι (ανήλικοι), καλύπτοντας το 60% της μέγιστης πληρότητας (3.000 ανώτατο όριο θεατών), ενώ θα υπάρχει έλεγχος κατά την είσοδο. Το έως 5% των μη εμβολιασμένων (ανήλικοι) θα πρέπει να έχει στη διάθεση του πιστοποιητικό διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή Rapid).

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τις ΠΑΕ, τα αθλητικά σωματεία και τα ΜΜΕ να απασχολούν στους αθλητικούς χώρους εμβολιασμένους επαγγελματίες. Οι εργαζόμενοι στους αθλητικούς χώρους που δεν θα είναι εμβολιασμένοι, πρέπει να έχουν υποβληθεί σε υποχρεωτικό PCR (48 ωρών) ή rapid test (24 ωρών) πριν από την έναρξη του εκάστοτε αγώνα.

Ο χρόνος έναρξης ισχύος των ανωτέρω, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες εφαρμογής τους, θα εξειδικευθούν στις Διευκρινιστικές Οδηγίες που θα εκδώσει η ΓΓΑ τις προσεχείς ημέρες και στα σχετικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Επιπλέον, εγκρίθηκε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο διενέργειας του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, με εγγραφές μόνο για πλήρως εμβολιασμένους.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμάντα: Στην φυλακή ο άνδρας που κατηγορείται ότι την άρπαξε και την εξέδιδε

Κορονοϊός - Λύματα: “Καμπανάκι” για τη Θεσσαλονίκη

Ο Λιγνάδης έκανε καταγγελία για την ανακρίτρια που ερευνά τους βιασμούς