Εμβολιασμός - Freedom Pass: Πώς θα πάρουν τα 150 ευρώ οι νέοι 18 - 25 ετών

Αναλυτικά η τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την καταβολή των 150 ευρώ

Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η καταβολή του ποσού των 150 ευρώ σε νέους 18-25 ετών που εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού προβλέπει, μεταξύ άλλων, η τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που κατατέθηκε στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και ορίζει τις διαδικασίες για το Freedom Pass.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητά, προκειμένου να ελέγχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ο τρόπος με τον οποίο θα εκδίδονται ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις και η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «my Health».

Δικαιούχοι του Freedom Pass είναι νέοι 18-25 ετών, που έχουν ολοκληρώσει την πρώτη δόση του εμβολιασμού ή έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Κάθε νέος δικαιούται ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που θα εκδίδεται ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό από πιστωτικό ίδρυμα. Κάθε δικαιούχος θα συνδέεται στο gov.gr με τους κωδικούς του taxisnet και θα κάνει αίτηση για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ποσού σ’ αυτήν.

Παράλληλα, θα συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία επικοινωνίας του (e-mail και κινητό τηλέφωνο). Η διαδικασία αίτησης θα μπορεί να γίνεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αποκλειστικά για αγορές και υπηρεσίες τουρισμού, πολιτισμού ή μεταφορών

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα διαβιβάζονται αποκλειστικά στην τράπεζα τα στοιχεία του δικαιούχου και ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, το e-mail και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, που είναι απαραίτητα για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως τις 31.12.2021, οπότε και θα απενεργοποιείται.

Εφόσον υπάρχει υπόλοιπο, ο δικαιούχος της κάρτας δεν θα μπορεί να το αναζητήσει.

Οι νέοι που θα λάβουν την κάρτα θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών, ενώ δεν επιτρέπεται μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου ή η ανάληψη του ποσού.

Εφαρμογή για τον έλεγχο των Πιστοποιητικών Covid-19 από τις επιχειρήσεις

Η τροπολογία προβλέπει την ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα κινητά, προκειμένου να ελέγχεται η εγκυρότητα του Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid-19 της ΕΕ, όπως και των βεβαιώσεων εμβολιασμού ή ισοδύναμου πιστοποιητικού από τρίτες χώρες, μέσω της σάρωσης κωδικού QR.

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους ή υπαλλήλους επιχειρήσεων εστίασης, προβολής κινηματογραφικών ταινιών, κέντρων διασκέδασης, ζωντανών θεαμάτων ή ακροαμάτων, λοιπών παραστατικών τεχνών, όπως και κάθε είδους πολιτιστικών, αθλητικών ή εορταστικών εκδηλώσεων και εμπορικών εκθέσεων, που γίνονται και διοργανώνονται σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους.

Κατά τη σάρωση του κωδικού QR, θα εμφανίζονται αποκλειστικά το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου και η ένδειξη εγκυρότητας, γνησιότητας ακεραιότητας ή μη του πιστοποιητικού.

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων ορίζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενώ απαγορεύεται η με κάθε τρόπο αποθήκευση ή τήρηση αντιγράφων των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις

Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα σύνταξης ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων, σε ειδική πύλη που έχει συνδεθεί με το gov.gr.

Ο κάθε γιατρός θα μπαίνει με τους κωδικούς του στην εφαρμογή και θα καταχωρίζει τον ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου, το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τον σκοπό χρήσης, όπου προβλέπεται.

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να λάβει τον αριθμό βεβαίωσης (barcode) στο κινητό του, που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο σύστημα άυλης συνταγογράφησης, ενώ αντίγραφο θα παίρνει στο e-mail του.

Ηλεκτρονική εφαρμογή myHealth

Η διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγών και των άυλων παραπεμπτικών θα μπορεί να πραγματοποιείται και με τη χρήση της εφαρμογής myHealth, στις κινητές συσκευές. Για να γίνεται χρήση της εφαρμογής, ο ασθενής θα πρέπει να εγγραφεί στην υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται είτε με τους κωδικούς του taxisnet είτε με e-banking, ενώ θα απαιτείται και η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password, OTP), που θα αποστέλλεται στο κινητό.

Ο χρήστης θα μπορεί μέσω της εφαρμογής να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά εξετάσεων που έχει καταχωρίσει ο γιατρός, ενώ θα μπορεί να λαμβάνει τα αντίστοιχα στοιχεία και για τα προστατευόμενα μέλη του.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

