Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist: Η ελληνική οικονομία άντεξε και είναι έτοιμη να ανακάμψει

Εξαιρετικά αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας εμφανίσθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τους 4 βασικούς λόγους για τους οποίος είναι εξαιρετικά αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο συνέδριο του "Economist":

Πρώτον, οι καταθέσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 14% του ΑΕΠ και μεγάλο μέρος αυτών θα επιστρέψει στην αγορά. Είμαι αισιόδοξος και για την πορεία του τουρισμού το β΄ εξάμηνο.

Δεύτερον το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 προβλέπει εντός του 2021 τις πρώτες εκταμιεύσεις, που είναι πάνω από 7 δισ. ευρώ. Σε βάθος 7ετίας οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα εισφέρουν 7% στο ΑΕΠ.

Τρίτον η οικονομία μας δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια.

Ο τέταρτος λόγος έχει να κάνει με τις συνέπειες των διαρθρωτικών αλλαγών, που συντελέστηκαν μέσα στην πανδημία, όπως το ψηφιακό κράτος, η τηλεργασία, το νέο εργασιακό πλαίσιο, αλλά και η διάλυση μύθων και στερεοτύπων για την Ελλάδα την καθιστούν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, κάτι, που πιστοποιούν και οι συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους οίκους αξιολόγησης. Πιστεύω πως ο πρώτος απολογισμός της πρώτης διετίας είναι θετικός.

Σήμερα οι Έλληνες πληρώνουν λιγότερους φόρους, παντού και καταβάλλουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές. Τα σύνορα μας φυλάσσονται ως ευρωπαϊκά και όλα αυτά συντελέστηκαν καθ όσον ο πλανήτης δεχόταν την επίθεση του κορονοϊού ,τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

H Ελληνική οικονομία άντεξε και είναι έτοιμη να ανακάμψει

Σε χρόνο ρεκόρ ενισχύσαμε το ΕΣΥ εντάσσοντας στις δράσεις του και τον ιδιωτικό τομέα. Έγιναν παραπάνω από 10.000 προσλήψεις, που συνεχίζονται. Και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρωτοπόρο εμβολιαστικό πρόγραμμα, που έχει εκπλήξει ευχάριστα όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, προφανώς και έγιναν και αστοχίες στην προσπάθεια μας να καταπολεμήσουμε έναν άγνωστο εχθρό, τον κορονοϊό. Όσο εξελίσσονταν το γιγαντιαίο πρόγραμμα στήριξης των 41 δισ. ευρώ οι μεταρρυθμίσεις δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό

Κάθε καλόπιστος παρατηρητής θα έφθανε στο συμπέρασμα πως η Ελληνική οικονομία άντεξε και είναι έτοιμη να ανακάμψει. Στο μέσο της θητείας της η κυβέρνηση συνεχίζει με μεγαλύτερη ορμή το πρόγραμμα της. Η ύφεση βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Σημαντικά αποτελέσματα κατέγραψε η χώρα μας και στον τομέα της ανεργίας. Είναι φυσικό πως ο δείκτης οικονομικού κλίματος προσεγγίζει τα προ κορονοϊού επίπεδα, τα καλύτερα της χώρας την τελευταία 20ετία. Οι τράπεζες είναι σε ανάκαμψη, καθώς εντός της πανδημίας οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 23 δισ. ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί δεν αφορούν μόνο στους οικονομολόγους, αλλά έχουν κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στόχος η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης να γίνει μόνιμη

Όσο για την αξιοπιστία θα χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός φιλόσοφου, του Στέλιου Ράμφου, που λέει πως το βαρύτερο χρέος προκύπτει όταν τραυματίζεται η αξιοπιστία. Η εμπιστοσύνη ωστόσο δεν είναι απλά ένα χαρακτηριστικό που συνοδεύει μία χώρα που προοδεύει. Η εμπιστοσύνη είναι και μία άυλη περιουσία της χώρας, που αποτυπώνεται στην σχέση Κράτους - πολιτών. Ήλθε όταν έφυγε το ψέμα, σφυρηλατήθηκε στον ενωτικό λόγο και στην πράξη έναντι κοινών προβλημάτων, όταν αποτυπώθηκε η συνέπεια λόγων και πράξεων. Όταν είσαι κύριος του εαυτού σου μπορείς να απαιτείς και όχι να επαιτείς. Όσα έγιναν αυξάνουν τον πήχη των προσδοκιών και εγώ αναλαμβάνω αυτήν την ευθύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στόχος η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης να γίνει μόνιμη. Η χώρα μας μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες χιλιάδες ψηφιακούς νομάδες, που μπορούν να εγκατασταθούν στην χώρα μας και από εδώ να εργάζονται. Η ψηφιοποίηση του κράτους με την πύλη gov.gr περιλαμβάνει 1200 υπηρεσίες, το στοίχημα της ψηφιοποίησης του κράτους κερδίζεται καθημερινά στη συνείδηση των πολιτών. Επιχειρήσεις με κίνητρα υγιείς τράπεζες, δημιουργικοί εργαζόμενοι, δίκαιοι κανόνες. Πρωτοβουλίες, όπως η πρόσφατη για φορολόγηση 15% στις χώρες, που παράγονται τα κέρδη αποδεικνύει πως η ελεύθερη οικονομία είναι πιο ελεύθερη όταν είναι ισόρροπη. Οι επενδύσεις πλέον καταλαμβάνουν την θέση που τους αξίζει, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η επένδυση στο Ελληνικό ξεκινά, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά άλλαξαν σελίδα, 7 δισ. ευρώ οι στρατηγικές επενδύσεις

Επιτελούς ξετυλίξαμε το αδειοδοτικό κουβάρι και η επένδυση στο Ελληνικό ξεκινά. Θα αλλάξει την όψη της Αθήνας και θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μόλις χθες τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά άλλαξαν σελίδα ύστερα από 10ετίες αβεβαιότητας. 7 δισ. ευρώ οι στρατηγικές επενδύσεις. Για πρώτη φορά το 2019 και το 2020 δόθηκαν κίνητρα για επενδύσεις με στόχο να καταστεί η Ελλάδα πόλος καινοτομίας και εξωστρέφειας. Ζήτησα από εργαζομένους και εργοδότες να αξιοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα που κατοχυρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα κάλεσα εργαζομένους και εργοδότες να κερδίσουν με αυτοπεποίθηση την θέση τους σε μία νέα αγορά εργασίας.

Για να είναι στέρεη ανάπτυξη πρέπει να εδράζεται και στους δύο πυλώνες του κόσμου της παραγωγής. Σήμερα στην χώρα μας το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Συνυπάρχουν και αλληλοτροφοδοτούνται η μεγέθυνση της οικονομίας και η προστασία του πολίτη, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η χώρα αντιστάθηκε με επιτυχία στην επίθεση της πανδημίας - Ο εμβολιασμός είναι η μόνη ασπίδα στον κίνδυνο

Είμαι πολύ ικανοποιημένος που βλέπω πια πως η αυτονόητη έννοια της αξιολόγησης έχει καταστεί αυτονόητη για μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας. Να λυθεί πλέον η αντίφαση ότι παράγουμε άνεργους πτυχιούχους ενώ μας λείπουν επιτυχημένοι επαγγελματίες. Πρέπει να αποκαταστήσουμε πλήρως την έννοια της αξιοπρέπειας της εργασίας. Σειρά επαγγελμάτων που δεν σχετίζονται με πανεπιστημιακές σπουδές είναι απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας. Με αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως ρεαλιστικές οι θετικές προβλέψεις για την επόμενη ημέρα. Οι ίδιες αναλύσεις φέρνουν πρώτη την Ελλάδα στην αύξηση των επενδύσεων. Το 2022 θα είμαστε και πρώτοι στην μεγέθυνση των εξαγωγών.

Αποδεικνύεται συνεπώς ότι ο στόχος που είχαμε θέσει είναι ρεαλιστικός, να περάσουμε από φέτος σε διατηρήσιμη ανάπτυξη, ώστε το 2022 να απαλλαγούμε από το καθεστώς εποπτείας και το 2023 να μπορέσει να παράξει η χώρα πρωτογενή πλεονάσματα.

Η χώρα παρά τις δυσκολίες αντιστάθηκε με επιτυχία στην επίθεση της πανδημίας στηρίζοντας οικονομία και κοινωνία. Είμαστε συνεπείς στο σύνθημά μας «το είπαμε - το κάναμε». Είμαστε όμως ακόμη στην μέση και αυτό είναι μία νέα αρχή. Θα το ξαναπώ ο εμβολιασμός είναι η μόνη ασπίδα στον κίνδυνο, είναι απόλυτη ανάγκη να ενισχυθεί. Και αφού η χώρα δεν μπορεί να ξαναμπεί σε καραντίνα, ο στόχος του 70% πρέπει να επιτευχθεί με πειθώ. Στον επίλογο της πανδημίας δεν πρέπει να επιτρέψουμε την αναζωπύρωση του διχασμού. Για αυτό και η Πολιτεία θα προσαρμόζει συνεχώς τη στρατηγική της ιδίως σε ό,τι αφορά στην διασκέδαση που αποδεδειγμένα είναι η κύρια εστία μετάδοσης του ιού. Το εμβόλιο είναι το κατά κεφαλήν χρέος της χώρας, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Διεκδικούμε άλμα προόδου σε ορίζοντα 10ετίας

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι μία ιστορική τομή και ευκαιρία. Μία περίσταση που θα κινητοποιήσει πιθανώς έως και 100 δισ. ευρώ καλύπτοντας το επενδυτικό κενό που μας χωρίζει από την Ευρώπη. Αφορά σε όλους τους πολίτες και συμπυκνώνεται σε 5 λέξεις: δουλειές και ανάπτυξη για όλους. Στο μυαλό μου βρίσκεται πάντα το αύριο, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Διεκδικούμε άλμα προόδου σε ορίζοντα 10ετίας. Τώρα ξέρω πως οι Έλληνες μπορούμε. Είναι στο χέρι μας έως το 2030 να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτακης.

