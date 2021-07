Σουηδία: Συντριβή αεροσκάφους (εικόνες)

Κόσμος

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του έξω από το Ορέμπρο της Σουηδίας.

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τη συντριβή ενός αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωσή του έξω από το Ορέμπρο της Σουηδίας, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

"Είναι ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα", τόνισε η αστυνομία με ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπό της. "Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν".

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο αεροσκάφος επέβαιναν εννέα άνθρωποι.

Ο επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης στο Κοινό Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης της Σουηδίας ανέφερε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TT ότι το αεροσκάφος ήταν είναι ένα ειδικό για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

