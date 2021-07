Κόσμος

Το Αφγανιστάν στο έλεος των Ταλιμπάν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζουν την προέλασή τους σε δεκάδες περιφέρειες του Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων.

Οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο μιας περιφέρειας στο δυτικό Αφγανιστάν, στην οποία βρίσκεται ένα κύριο σημείο διέλευσης των συνόρων της χώρας με το Ιράν, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες συνεχίζουν την ταχεία προέλασή τους σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσαν Αφγανοί αξιωματούχοι ασφαλείας.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ταλιμπάν κατέλαβαν περιοχές που συνορεύουν με πέντε χώρες - το Ιράν, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, την Κίνα και το Πακιστάν - καθώς οι ξένες δυνάμεις τερματίζουν την επέμβαση δύο δεκαετιών στο Αφγανιστάν και η κατάσταση ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας επιδεινώνεται.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι αναγνώρισε πως οι Ταλιμπάν έχουν καταλάβει δεκάδες κέντρα περιφερειών στο Αφγανιστάν. «Έχουν καταλάβει δεκάδες κέντρα περιφερειών, αυτό είναι αλήθεια. Και πιστεύουμε ότι έχουν σκοπό να απειλήσουν και κέντρα επαρχιών», τόνισε ο Κίρμπι.

Σφοδρές μάχες μεταξύ μαχητών Ταλιμπάν και αφγανικών κυβερνητικών δυνάμεων μαίνονται και στη βόρεια επαρχία Μπαλχ, κοντά στα σύνορα με το Ουζμπεκιστάν.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν στο Reuters, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ότι το συνοριακό πέρασμα με το Ιράν, το Ισλάμ Κουάλα, που βρίσκεται στην επαρχία Χεράτ, έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν και πως Αφγανοί αξιωματούχοι ασφαλείας και τελωνείων διέφυγαν στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Το αραβόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο al Alam TV του Ιράν, μετέδωσε ότι Αφγανοί στρατιώτες εισήλθαν στο ιρανικό έδαφος μέσω του συνοριακού περάσματος για να ξεφύγουν από τους Ταλιμπάν.

Ο Ταρίκ Άριαν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Αφγανιστάν, διέψευσε τα δημοσιεύματα και είπε ότι το σημείο διέλευσης των συνόρων είναι ακόμη υπό τον έλεγχο κυβερνητικών δυνάμεων.

Ένας άλλος αξιωματούχος ασφαλείας τόνισε ότι οι Ταλιμπάν κατέλαβαν αμαχητί πέντε περιφέρειες στην Χεράτ.

Τη Δευτέρα, χίλιοι Αφγανοί στρατιωτικοί βρήκαν καταφύγιο στο γειτονικό Τατζικιστάν, έπειτα από σφοδρές δυνάμεις με τους Ταλιμπάν, καθώς οι Ταλιμπάν κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας επαρχίας Μπανταχσάν, που συνορεύει επίσης με την Κίνα και το Πακιστάν.

Νωρίτερα το αφγανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αφγανικές κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν με μάχες τον έλεγχο της της Καλά-ι-Νάου, πρωτεύουσας της δυτικής επαρχίας Μπαντγίς, στην οποία είχαν εισβάλει μια μέρα νωρίτερα οι Ταλιμπάν.Το υπουργείο ανακοίνωσε πως 69 μαχητές Ταλιμπάν σκοτώθηκαν σε νέες επιχειρήσεις στις παρυφές της Καλά-ι-Νάου.

Οι μάχες μεταξύ Ταλιμπάν και αφγανικών κυβερνητικών δυνάμεων μαίνονταν για δεύτερη ημέρα στην Καλά-ι-Νάου και πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό αυτής της επαρχιακής πρωτεύουσας. Το υπόλοιπο τμήμα της επαρχίας Μπαντγίς βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν.

Δυτικοί αξιωματούχοι ασφαλείας τονίζουν ότι οι Ταλιμπάν έχουν καταλάβει περισσότερες από 100 περιφέρειες στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι έχουν καταλάβει πάνω από 200 περιφέρειες σε 34 επαρχίες, που συγκροτούν πάνω από την μισή έκταση της χώρας. Μεγάλες πόλεις παραμένουν υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα σήμερα ότι η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «πέτυχε τους στόχους της» στη χώρα αυτή, όσον αφορά τον αγώνα της κατά της τρομοκρατικής απειλής.

«Τερματίζουμε τον μακρύτερο πόλεμο της Αμερικής», συνέχισε ο Μπάιντεν, τονίζοντας: «Δεν θα στείλω άλλη μια γενιά Αμερικανών να πολεμήσει στο Αφγανιστάν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι Ταλιμπάν, τους οποίους όπως είπε «δεν εμπιστεύεται», έχουν ισχυροποιηθεί στρατιωτικά. Ωστόσο, θεωρεί ότι δεν είναι «αναπόφευκτο» να πέσει η χώρα στα χέρια των ισλαμιστών ανταρτών.





Ειδήσεις σήμερα:

Microsoft προς χρήστες: Κάντε update αμέσως

Πανελλήνιες 2021: Η ανακοίνωση των βαθμολογιών

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η μαμά του Αντώνη Ρέμου τραγουδά live “στον αέρα” (βίντεο)