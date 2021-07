Αθλητικά

Τελικοί ΝΒΑ: Ήττα για τους Μπακς παρά το ρεκόρ του Γιάννη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο 2-0 το σκορ των τελικών αγώνων μεταξύ των Μπακς και της Αριζόνα, κάτι που σημαίνει ότι στενεύουν τα περιθώρια για την ομάδα του Αντετοκούνμπο.

Η μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 2 των τελικών του ΝΒΑ δεν ήταν αρκετή για ν΄ αποτρέψει την δεύτερη ήττα του Μιλγουόκι στην Αριζόνα.

Το Φοίνιξ υπερασπίστηκε ξανά την έδρα του και με το 118-108 έκανε το 2-0 στη σειρά, αποκτώντας πολύ μεγάλο προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Η σειρά, πλέον, μεταφέρεται στην στο «σπίτι» των «Ελαφιών» στα δύο επόμενα ματς και πλέον η ομάδα του Greek Freak δεν έχει το παραμικρό περιθώριο γι΄ απώλεια προκειμένου να μείνει ζωντανή στο παιχνίδι διεκδίκησης του «δαχτυλιδιού». Θα πρέπει να πάρει τα τέσσερα από τα επόμενα πέντε ματς, όπως έκανε με το Μπρούκλιν και την Ατλάντα, για να φτάσει στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ο Giannis «έγραψε ιστορία» στον αγώνα, καθώς σημείωσε 20 πόντους στην 3η περίοδο, όντας ο μοναδικός παίκτης με τους περισσότερους σε ένα 12λεπτο τα τελευταία 25 χρόνια στους τελικούς του ΝΒΑ.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχαν οι Κόμπι Μπράιαντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς που είχαν πετύχει από 19 πόντους σε μία περίοδο, ο πρώτος το 2010 στους τελικούς των ΛΑ Λέικερς με την Βοστόνη και ο δεύτερος τέσσερα χρόνια μετά σε εκείνους ανάμεσα στο Μαϊάμι και στο Σαν Αντόνιο.

Κι όμως, παρά τη συγκλονιστική εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ, το Φοίνιξ ήταν ανώτερο στη διάρκεια του αγώνα, είχε ξανά τον Κρις Πολ σε μεγάλη βραδιά, όπως και τους Μπούκερ, Μπρίτζες και με την βοήθεια του κόσμου που έδωσε «βροντερό» παρόν οι γηπεδούχοι έκαναν το 2Χ2 κι απέχουν, πλέον, δύο βήματα από το φτάσουν στον τίτλο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός, αλλά απειλπιστικά μόνος του με 42 πόντους (14/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 11/18 βολές), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 μπλοκ σε 40 λεπτά). Το δίδυμο των Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον έκλεισε τον αγώνα με μόλις 28 πόντους (12/37 σουτ), ο Μπρουκ Λόπεζ δεν ήταν καλός κι ο πάγκος πλην του Πατ Κόνατον δεν έδωσε λύσεις.

Από τους νικητές ο Μπρίτζες σταμάτησε στους 27 πόντους (3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), ο Μπούκερ πρόσθεσε άλλους 31 (7/12 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), ενώ ο Κρις Πολς στους 23 (7/15 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 6 λάθη).

Οι Σανς σκόραραν με εντυπωσιακά ποσοστά από την περιφέρεια, είχαν 8 τρίποντα στην πρώτη περίοδο κι έφτασαν απόλυτα δίκαια στον πρώτο στόχο τους που ήταν να διατηρήσουν αλώβητη την έδρα τους. Πηγαίνουν, πια, στο Μιλγουόκι χωρίς άγχος και πίεση για να βρεθούν ακόμη πιο κοντά στο όνειρο...

Ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου (Δευτέρα, 03:00).

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: Η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: Δραματικός ο απολογισμός των θυμάτων

Microsoft προς χρήστες: Κάντε update αμέσως