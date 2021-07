Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Καλιφόρνια (βίντεο)

Ρεκόρ ήταν το μέγεθος του σεισμού που σημειώθηκε στα σύνορα της Καλιφόρνια με τη Νεβάδα.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα σύνορα της Καλιφόρνια με τη Νεβάδα, με τους πολίτες να αναφέρουν ότι ήταν αισθητός εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές από το σεισμό, το επίκεντρο του οποίου εντοπίζεται στα ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο και τα νότια της λίμνης Ταχόη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό των ΗΠΑ, τον κύριο σεισμό ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, κάποιοι ακόμα και 4 Ρίχτερ ή και ισχυρότεροι.

Η Τροχαία που επιτηρεί τους αυτοκινητόδρομους της Καλιφόρνια ανέφερε ότι αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τις πέτρες που κατέρρευσαν, χωρίς να υπάρχουν όμως τραυματίες.

Λόγω κατολισθήσεων έκλεισε και κεντρική αρτηρία στη Σιέρρα Νεβάδα, ανέφεραν οι Αρχές.

Η δόνηση, εστιακού βάθους 9,8 χιλιομέτρων, έγινε αισθητή ακόμα και στο Λας Βέγκας.

Πρόκειται για σεισμό ρεκόρ από το 1994, οπότε και είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ.

