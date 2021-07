Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί - Σκουτέλης: ανεξήγητος ο δισταγμός των πολιτών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την απώλεια νέων ανθρώπων που νοσούν από Covid-19, τους “αναπόφευκτους” συνωστισμούς και την ανάγκη για άμεση εμβολιαστική θωράκιση του πληθυσμού.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Παρασκευής, ο Αθανάσιος Σκουτέλης, Διευθυντής Β΄ Λοιμωξιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Υγεία».

Όπως είπε, «με το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού, ο καθένας προστατεύει τον εαυτό του, την οικογένεια και τους φίλους του, όπως τους φροντίζει καθημερινά».

«Ο Έλληνας δεν είναι αρνητής, αυτοί είναι ένα μικρό, νομίζω μονοψήφιο ποσοστό. Οι άλλοι είναι διστακτικοί να κάνουν το εμβόλιο, πολλοί πάνε στην ουρά και φεύγουν, με ένα σκεπτικό που δεν μπορώ να το εξηγήσω», ανέφερε ο κ. Σκουτέλης.

Σε ότι αφορά τα αίτια του δισταγμού των πολιτών, ο κ. Σκουτέλης είπε «δεν νομίζω ότι υπολείπεται η ενημέρωση. Ένας λογικός και σώφρων άνθρωπος δεν νομίζω ότι περιμένει ένα τηλεοπτικό σποτάκι για να κάνει κάτι, όταν του λέει ο γιατρός του να κάνει κάτι».

Εξήγησε ότι για αυτό «νομίζω ότι ευθύνεται η υπερβολική ενασχόληση με τα λίγα «κακά» του εμβολίου, σε αντίθεση με τα πολλά καλά από το εμβόλιο».

Όπως τόνισε ο κ. Σκουτέλης, «είμαστε σε μια κινούμενη άμμο, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε ένα μέτρο, αλλά σε δέσμη μέτρων που πρέπει να τηρείται, που το ένα συμπληρώνει το άλλο».

Σχετικά με την έξαρση των κρουσμάτων, λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, ιδίως με μολύνσεις νέων ανθρώπων, ο Καθηγητής είπε «ποτέ δεν είπαμε ότι οι νέοι δεν αρρωσταίνουν, αλλά ότι δεν νοσούν βαριά, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί βρίσκει χώρο εκεί ο κορονοϊός και όχι σε άλλες ηλικίες; Διότι εν πολλοίς οι άλλες ηλικίες έχουν εμβολιαστεί».

Ωστόσο, όπως τόνισε, «δεν είπαμε ότι δεν νοσούν βαριά οι νέοι, υπάρχουν ορισμένοι που νοσούν βαριά. Όταν λέμε ότι πέθανε ένας νέος 25 ετών “είναι βαριά είδηση, είναι βαρύ”, ενώ αν λέμε ένα ποσοστό 0.,1% δεν είναι βαρύ».

«Βλέπουμε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, ενώ ξέραμε την μετάλλαξη Δέλτα. Υπάρχει υποτροπή, διότι δεν υπήρξε τήρηση των μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχει και ο αναπόφευκτος συνωστισμός, ιδίως μεταξύ της νεολαίας που κάνει διακοπές», τόνισε ο Αθανάσιος Σκουτέλης, καταλήγοντας πως «αν αρχίσουμε και παίρνουμε μέτρα, έστω όχι οριζόντια, όχι καθολικά, συν τους εμβολιασμούς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια μεγάλη αύξηση».

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η μαμά του Αντώνη Ρέμου τραγουδά live “στον αέρα” (βίντεο)

Microsoft προς χρήστες: Κάντε update αμέσως

Τελικοί ΝΒΑ: Ήττα για τους Μπακς παρά το ρεκόρ του Γιάννη