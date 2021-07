Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: παράταση για τις αιτήσεις (βίντεο)

Τι είπε η Σοφία Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1 για την ολιγοήμερη διορία για τους ενδιαφερόμενους. Πότε θα δοθούν τα voucher στους ωφελούμενους.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Παρασκευής η Σοφία Ζαχαράκη για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού.

Σήμερα ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 8 ή 9.

Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε μέσω της εκπομπής η Υφυπουργός Τουρισμού, δίνεται τριήμερη γενική παράταση και έτσι «Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, στις 10, 11 και 12 Ιουλίου, οι πολίτες ασχέτως του αριθμού του ΑΦΜ τους, μπορούν μα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους».

Όπως είπε η Σοφία Ζαχαράκη έχουν ήδη γίνει πάνω από 200.000 αιτήσεις, ενώ η παράταση αφορά επιπλέον 50.000 voucher.

«Hδη έχουμε 368.000 voucher από πέρσι, είχαν χρησιμοποιηθεί περίπου 40.000, έχουν μείνει δηλαδή ας πούμε 320.000 συν τα φετινά, μπορούμε να φθάσουμε φέτος σε περισσότερους από 600.000 ωφελούμενους του προγράμματος», είπε η Σοφία Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1, προσθέτοντας ότι «πέρσι ήταν τέσσερις ημέρες, φέτος μπορούν αν είναι και δύο ή τρεις. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το πρόγραμμα για τους ωφελούμενους».

Όπως εξήγησε η Υφυπουργός Τουρισμού, «τα παλιά voucher ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους. Τα καινούρια θα δοθούν, μετά την εκκαθάριση των αιτήσεων, γύρω στις 5 Αυγούστου και μπορούν να βοηθήσουν στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν».

