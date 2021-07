Κόσμος

Ιταλία: Φονική έκρηξη σε σπίτι (βίντεο)

Τραγωδία από έκρηξη σε διπλοκατοικία σε επαρχία της Ιταλίας.

Ένας 59χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και τρία άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε εξοχικό σπίτι, δύο διαμερισμάτων, σε χωριό κοντά στην Περούτζια, στην Ιταλία.

Σύμφωνα με πηγές, ο άνδρας είχε καταγωγή από την Ινδία.

Η γυναίκα του ήταν μεταξύ των δύο τραυματιών, ενώ από τα δύο άτομα που ζούσαν στο δεύτερο διαμέρισμα τραυματίστηκε το ένα, αφού το άλλο ήταν εκτός.

Οι πυροσβέστες εικάζουν ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου.

