Τελικός Copa America με κόσμο στο Μαρακανά

Παρουσία φιλάθλων θα γίνει τελικά ο μεγάλος τελικός του Copa America.

Με την παρουσία φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός του Copa America. Παρά την αρχική απόφαση των διοργανωτών να διεξαχθεί ο αγώνας κεκλεισμένων των θυρών, τελικά θα παρευρεθούν 4.400 φίλαθλοι και από τις δύο ομάδες.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ η Αργεντινή πίεσε ιδιαίτερα προκειμένου να έχει κόσμο το Μαρακανα και τα Μέσα τα χώρας «μιλάνε» για διπλωματική επιτυχία της.

Οι φίλαθλοι της Αργεντινής που θα ταξιδέψουν για να δουν τον τελικό θα πρέπει να έχουν περάσει δύο φορές από τεστ κορονοϊού και το ένα να είναι πριν την είσοδό τους στο γήπεδο.

