Κορονοϊός - Γεωργιάδης: Όχι σε lockdown που θα περιορίζει τους εμβολιασμένους

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Εστίαση και τους κλειστούς χώρους, τους περιορισμούς, τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και τον Τουρισμό.

Έχουμε αύξηση στα κρούσματα, είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέροντας παράλληλα ότι «από την άλλη, δεν βλέπουμε να υπάρχει ανάλογη πίεση στο σύστημα υγείας. Πρέπει να διαχειριστούμε την αυξημένη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα με ψυχραιμία. Ξεκινάμε με τα μέτρα που έχουμε ήδη ανακοινώσει και παρακολουθούμε το φαινόμενο».

Σε ότι αφορά τις αναφορές για επικείμενα μέτρα, οι οποίες όμως δεν επαληθεύθηκαν, όπως φάνηκε και από τις ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά, πχ. για τους πελάτες που θα επιτρέπεται να βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε ότι «αν κάθε μέρα αλλάζουμε τα μέτρα, στο τέλος θα μπερδευτούμε και οι ίδιοι».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο γενικού lockdown, ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ότι «γενική καραντίνα δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά, διότι οι πλήρως εμβολιασμένοι δεν κινδυνεύουν να βρεθούν στις ΜΕΘ. Είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού. Αυτούς δεν μπορούμε να τους περιορίσουμε. έχουν κάνει την υποχρέωση τους, έχουν εμβολιαστεί και κανένας δεν έχει δικαίωμα να τους περιορίσει, να τους πει “κάτσε σπίτι σου”».

«Αυτός που δεν έχει εμβολιαστεί και είναι σε μεγαλύτερη ηλικία που κινδυνεύει περισσότερο, πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να αποφεύγει τις συναντήσεις με όσους κινούνται, διότι κινδυνεύουν να κολλήσουν και να πάνε στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ και κινδυνεύουν σοβαρά», είπε ο . Γεωργιάδης.

Σε ότι αφορά την λειτουργία των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων εστίασης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «αυτοί που έχουν κάνει την πρώτη δόση, μέσα στις επόμενες 10-20-30 ημέρες συμπληρώνουν και την δεύτερη δόση. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι ή έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου, μπορούν να κάτσουν με την παρέα τους σε εξωτερικούς χώρους, δεν είναι απαραίτητο να πάνε σε εσωτερικό χώρο, καλοκαίρι είναι, δεν είναι και του θανατά να καθίσουν σε εξωτερικό χώρο».

«Κάθε φορά που εφαρμόζουμε καινούριο μέτρο, οι επιχειρηματίες αντιδρούν. Δεν τους αδικώ, διότι κάνουμε την ζωή τους πιο δύσκολη. Κανείς δεν θέλει να επιβάλλει μέτρα. Αν η Ελλάδα δείξει την εικόνα μιας χώρας χωρίς τήρηση μέτρων, η τουριστική εικόνα της χώρας καταστράφηκε», τόνισε ο Υπ. Ανάπτυξης.

Σε ότι αφορά την στήριξη επιχειρήσεων, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «νέα μέτρα οικονομικής στήριξης τώρα δεν προβλέπονται. Προϊόντος του χρόνου… θα δούμε», ενώ σε ότι αφορά τα πάρτι σε beach bar με χιλιάδες θαμώνες, ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ότι φέρουν ευθύνη οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση», με επιδότηση στις επιχειρήσεις εστίασης βάσει τζίρου, ως κεφάλαιο κίνησης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «είναι ένα πρόγραμα ΕΣΠΑ που κανονικά εκταμιεύεται μετά από 1,5 χρόνο. Εμείς καταφέραμε αυτό να γίνει σε 45 ημέρες. Πληρώνουμε κάθε ημέρα περίπου 1.000 δικαιούχους. Ο αριθμός τους εξαρτάται με τον ρυθμό εκκαθάρισης των αιτήσεων».

Ακόμη, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, λέγοντας «καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Τα πήρε ένας σπουδαίους Έλληνες επιχειρηματίες, είναι το δεύτερο βήμα μετά από τα Ναυπηγεία Σύρου για την αναγέννηση της βιομηχανίας αυτής. Ήταν και ένας προσωπικός μου στόχος αυτός. Η ελληνική οικονομία θα πάει πολύ καλά».

«Το μέλλον της χώρας θα είναι πολύ καλό, αν δεν ξεφύγουμε και αν δεν βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας, για αυτό καλούμε όλους να εμβολιαστούν», κατέληξε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

