“Καλημέρα Ελλάδα”: Βούρκωσε ο Γιώργος Παπαδάκης για την Μαίρη Μάτσα (βίντεο)

Στο κλείσιμο της τηλεοπτικής σεζόν, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην απώλεια που στιγμάτισε τους ανθρώπους της εκπομπής.

Βούρκωσε ο Γιώργος Παπαδάκης, το πρωί της Παρασκευής, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν για το «Καλημέρα Ελλάδα», όταν αναφέρθηκε στην δυσκολότερη στιγμή για τον ίδιο και τους ανθρώπους της εκπομπής, αυτήν την τηλεοπτική περίοδο που ολοκληρώθηκε σήμερα.

Ο πσρουσιαστής σηκώθηκε από την θέση του και πήγε στην κάμερα που βρίσκεται απέναντι του όλες τις ώρες της εκπομπής, στην οποία τις περισσότερες ημέρες βρισκόταν η εικονολήπτρια Μαίρη Μάτσα, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από λίγους μήνες.

Πάνω στην κάμερα οι συνεργάτες της εκπομπής είχαν αφήσει λίγα λουλούδια. Ο Γιώργος Παπαδάκης άρχισε να αναφέρεται στην Μαίρη και το τραγικό περιστατικό με το τροχαίο που της στέρησε την ζωή, όμως κόμπιασε και βούρκωσε από την συγκίνηση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, εμφανώς συγκινημένος δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τις φράσεις του και έτσι ζήτησε να προβληθεί το βίντεο για την Μαίρη Μάτσα, ως ακόμη ένας φόρος μνήμης και τιμής στην συνεργάτιδα, η απώλεια της οποίας βύθισε στο πένθος όλη την οικογένεια του ΑΝΤ1.

