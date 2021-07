Οικονομία

Φυσικό αέριο: Συμφωνία διασύνδεσης Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

Υπογράφεται η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για την κατασκευή συστημάτων διασύνδεσης.

Εντός του έτους αναμένεται να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή της διασύνδεσης των συστημάτων φυσικού αερίου Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, με αγωγό για τον οποίο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας υπογράφει σήμερα συμφωνία με τον Υπουργό Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, Kreshnik Bekteshi.

Θα προηγηθεί η διεξαγωγή market τεστ για την πιστοποίηση της οικονομικότητας του έργου ενώ η έναρξη κατασκευής τοποθετείται στις αρχές του 2022.

Πρόκειται για αγωγό μήκους 54 χιλιομέτρων με σημείο εκκίνησης τη Νέα Μεσημβρία που θα επιτρέπει την τροφοδοσία της αγοράς της γειτονικής χώρας με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, με αξιοποίηση των υποδομών αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ. Για το έργο έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον διαχειριστή και την αντίστοιχη εταιρία της Βόρειας Μακεδονίας NER τον Οκτώβριο του 2016. Όπως ανέφερε σχετικά η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη, αλλά υπάρχει και ισχυρή δέσμευση των δύο χωρών για υλοποίηση του αγωγού.

Ο ΔΕΣΦΑ προσβλέπει σε χρηματοδότηση του έργου και από ευρωπαϊκές πηγές, παρά την απόφαση της ΕΕ να σταματήσει τη χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα. Για το σκοπό αυτό γίνονται προσπάθειες από τους Διαχειριστές της Νότιας Ευρώπη προκειμένου να υπάρξει μεταβατική περίοδος χρηματοδότησης ως το 2030.

