Ο Μάρκος Σεφερλής στο “Καλημέρα Ελλάδα” (βίντεο)

Τι είπε γα την παρουσίαση του “5Χ5” στον ΑΝΤ1 και την παράσταση του στο Δελφινάριο και όσα σατιρίζει με τον δικό του τρόπο.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν ο Μάρκος Σεφερλής, το πρωί της Παρασκευής, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε τόσο για την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού "5Χ5" στον ΑΝΤ1, όσο και για τα νούμερα της παράστασης του στο Δελφινάριο, αναφέροντας ότι μεταξύ άλλων, σατιρίζει την Ματίνα Παγώνη, την τρέχουσα επικαιρότητα με τον κορονοϊό, αλλά και για το τέλος της παράστασης, που αφήνει μια γλοκόπικρη γεύση στους θεατές, καθώς με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων απο την Επανάσταση του 1821, ο ίδιος ως Κολοκοτρώνης αναφέρεται σε έργα και ημέρες των Ελλήνων.

Ακόμη, όπως είπε, αν και η παράσταση έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβοδμάδες, μόλις χθες προστέθηκε ένα νούμερο, που αφορά την διαμάχη εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων έναντι του κορονοϊού, που είχε μάλιστα κια απήχηση στον κοινό.

Απολαύστε την συνεύρεση τους στον "αέρα" και όσα είπαν για το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάσει ο Μάρκος Σεφερλής στον ΑΝΤ1, αλλά και την παράσταση "Δες τα ρε Ελλάδα ολα αυτα", που ανεβάζει στο Δελφινάριο:

