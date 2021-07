Αθλητικά

Η δεύτερη φορά της Ιταλίας και το πρώτο τρόπαιο της Αγγλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από 500 επιλογές και πολλά συνδυαστικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η ώρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Την Κυριακή, στις 22:00, στο Wembley, η Ιταλία και η Αγγλία θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Ιταλία θέλει να στεφθεί για δεύτερη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά το 1968. Η Αγγλία κυνηγάει το πρώτο τρόπαιο στην παρθενική εμφάνισή της σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Αήττητες είναι και οι 2 ομάδες στο τουρνουά. Η Ιταλία πέτυχε 3 νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ στη φάση των ομίλων και στα νοκ άουτ παιχνίδια απέκλεισε την Αυστρία με 2-1 στην παράταση, το Βέλγιο με 2-1 και την Ισπανία με 4-2 στα πέναλτι.

Η Αγγλία σημείωσε 2 νίκες και μία ισοπαλία στον όμιλο και στη συνέχεια έβγαλε νοκ άουτ τη Γερμανία με 2-0, την Ουκρανία με 4-0 και τη Δανία με 2-1 στην παράταση.

Τα ειδικά στοιχήματα και οι προωθητικές ενέργειες

Ο τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προσφέρεται με περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και οι ακόλουθες:

Κατάκτηση τροπαίου

Μέθοδος κατάκτησης (κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλτι)

Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκολ

Παίκτης που θα σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα

Τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal στον αγώνα

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over 2,5

Καταλογισμός πέναλτι στον αγώνα

Νικητής Κόρνερ

Οver/Under συνολικά κόρνερ

Συνολικές Κάρτες

Συνολικά Οφσάιντ

Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα

Πρώτο γεγονός στον αγώνα

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει

Λεπτό επίτευξης του πρώτου γκολ

Πόντοι Αξιολόγησης

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται, για τον αγώνα της Ιταλίας με την Αγγλία και οι προωθητικές ενέργειες του Πάμε Στοίχημα, «Boost Νίκης», «Σκορ 3», «Επιστροφή Στοιχήματος» και «2-0 & Έληξε».

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Τα Power Compo για τον τελικό του Ευρωπαϊκού

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και Power Combo για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τα 6 συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για την κανονική διάρκεια του αγώνα Ιταλία-Αγγλία είναι τα ακόλουθα:

Ο Κέιν να σκοράρει & ο Ιμόμπιλε να σκοράρει & over 8,5 κόρνερ.

Ο Στέρλινγκ να σκοράρει & η Αγγλία over 1,5 γκολ & η Ιταλία over 4,5 κόρνερ.

Ο Ινσίνιε να σκοράρει & η Ιταλία over 1,5 γκολ & η Αγγλία over 4,5 κόρνερ.

Πρώτη ομάδα να σκοράρει η Αγγλία & τελευταία ομάδα που θα κερδίσει κόρνερ η Ιταλία & 2-3 γκολ στον αγώνα.

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ το 2 ο & ισοπαλία στο 1 ο ημίχρονο.

& ισοπαλία στο 1 ημίχρονο. Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-1, 2-2, 0-2.