Κόσμος

Κυπριακό: Η Ομογένεια ζητά παρέμβαση Μπάιντεν για τα σχέδια του Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιστολή που φέρει τις υπογραφές των μεγαλύτερων ελληνοαμερικανικών οργανώσεων στον Αμερικανό Πρόεδρο, με αφορμή την επικείμενη 47η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Με μια κοινή επιστολή που φέρει τις υπογραφές των μεγαλύτερων ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, οι ηγέτες της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ ζητούν από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να ανεχθεί την περαιτέρω καταστρατήγηση της εθνικής κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφορμή για την επιστολή στάθηκε η επικείμενη 47η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, με τα ηγετικά στελέχη της ομογένειας να αξιοποιούν την ευκαιρία για να εκφράσουν στον Πρόεδρο Μπάιντεν την ανησυχία τους για τις νέες και ανανεωμένες απειλές που αντιμετωπίζει η Κύπρος από τον Ταγίπ Ερντογάν.

«Σας παροτρύνουμε να προειδοποιήσετε τον Πρόεδρο Ερντογάν, ενάντια σε περαιτέρω επιθετικότητα προς την Κύπρο και να στείλετε ένα σαφές μήνυμα ότι η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τιμωρητικές και αυστηρές συνέπειες εάν συνεχιστούν περαιτέρω ενέργειες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες απειλούν την κυριαρχία της και προκαλούν αστάθεια. Επιπλέον, ζητούμε ευπειθώς όπως η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαιτήσει από τα Ηνωμένα Έθνη να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους στα Βαρώσια», τονίζεται στην επιστολή.

Οι πρόεδροι των δέκα ελληνοαμερικανικών οργανώσεων επισημαίνουν ότι το ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ρητά ότι μια προσπάθεια αλλαγής του καθεστώτος των Βαρωσίων απαιτεί τη μεταφορά της περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, υπενθυμίζουν στον Πρόεδρο Μπάιντεν ότι η αμερικανική κυβέρνηση επανεπιβεβαίωσε τη στήριξή της στις 9 Οκτωβρίου 2020, καθώς ενέκρινε τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ζήτησε από την Τουρκία να ανακαλέσει όλους τους σχεδιασμούς της για τα Βαρώσια. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητούν από τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τη θέση που κατέχουν ως μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να ζητήσουν από τον ΟΗΕ να ασκήσει τη κυριαρχία του στα Βαρώσια. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «προς τούτο, καλούμε την κυβέρνησή σας να ζητήσει από τα Ηνωμένα Έθνη να επιβάλουν την απόφαση 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με βάση την οποία τα Βαρώσια θα ήταν υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ».

Συνεχίζοντας, τα ηγετικά στελέχη της ομογένειας συνδέουν τους σχεδιασμούς για το άνοιγμα των Βαρωσίων με την υποστήριξη που έχει εκφράσει η τουρκική πλευρά στη λύση των «δύο κρατών», η οποία παραβιάζει τις θέσεις τόσο των Ηνωμένων Εθνών όσο και της αμερικανικής κυβέρνησης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ενέργειες στα Βαρώσια ερμηνεύονται ως έλλειψη ειλικρινούς ενδιαφέροντος για την επανάληψη σοβαρών συνομιλιών, οι οποίες θα κινούνται εντός του καθορισμένου από τον ΟΗΕ διαπραγματευτικού πλαισίου. Σε αυτό το σημείο, οι ομογενείς στέκονται στο γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει αντιστρέψει τις ενέργειές της σχετικά με τη Βαρώσια. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζουν ότι χρειάζεται άμεση ανάληψη ουσιαστικής δράσης, η οποία δεν θα περιορίζεται στα όρια της απλής ρητορικής και κριτικής προς την Τουρκία.

«Είναι ουσιώδες για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τη διεθνή κοινότητα να κινηθούν προληπτικά και να αποτρέψουν τυχόν περαιτέρω παράνομες ενέργειες του τουρκικού επεκτατισμού σε βάρος της Κύπρου. Μια αποτυχία δράσης μόνο θα ενθαρρύνει τον Πρόεδρο Ερντογάν στην επιδίωξή του για μια λύση "δύο κρατών" στην Κύπρο, η οποία θα ήταν καταστροφή για τον λαό της Κύπρου και δεν θα ήταν προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η επιστολή παρουσιάζει τις ενέργειες για το άνοιγμα των Βαρωσίων και την πρόταση για τη διχοτόμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μια συνδυαστική απειλή για την εθνική κυριαρχία της Κύπρου, η οποία είναι εφάμιλλη της τουρκικής εισβολής του 1974. Την υπογράφουν οι επικεφαλής της ΑΧΕΠΑ, ΑΗΙ, ΠΣΕΚΑ, Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, HALC, Κυπρο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Αμερικανο-Ελληνικού Συμβουλίου Καλιφόρνιας, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Εθνικού Συμβουλίου, Παγκυπρίου Φλόριδας.

Η προσωπική ενασχόληση του Τζο Μπάιντεν με το Κυπριακό

Οι ηγέτες της ομογένειας υπενθυμίζουν στον Πρόεδρο Μπάιντεν τη μακροχρόνια ενασχόληση που έχει με το Κυπριακό και σημειώνουν ότι πλέον είναι σε θέση να το καταστήσει υψηλή προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν που στις 27 Ιανουαρίου 1989 είχε στείλει επιστολή στον τότε Πρόεδρο του AHI, Ντιν Λόμις, λέγοντας ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση Μπους για να καταστήσει την Κύπρο υψηλή προτεραιότητα.

Στην επιστολή που είχε στείλει ο τότε γερουσιαστής Τζο Μπάιντεν ανέφερε, μεταξύ άλλων: «δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αξιώσεις τους για πατρογονική γη και περιουσία που κατασχέθηκαν κατά την εισβολή του 1974 δεν θα παραβλεφθούν. Τέλος, πρέπει να στείλουμε το μήνυμα στην Τουρκία ότι έως ότου απομακρύνει και τον τελευταίο στρατιώτη της από την Κύπρο, δεν θα αναγνωριστεί ποτέ ως πλήρες μέλος της διεθνούς κοινότητας».





Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο Pfizer: νέο εμβόλιο κατά της μετάλλαξης Δέλτα

Ο Μάρκος Σεφερλής στο “Καλημέρα Ελλάδα” (βίντεο)

Κρήτη: Καρέ – καρέ απεγκλωβισμός αγρότη από τρακτέρ (βίντεο)