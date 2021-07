Οικονομία

Freedom Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και πότε θα είναι διαθέσιμη η Freedom Pass για τους νέους 18 – 25 ετών.

Στις 18 με 20 Ιουλίου πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των εμβολιασμένων νέων 18 – 25 ετών, για το Freedom Pass.

Η άυλη ψηφιακή κάρτα θα είναι διαθέσιμη για τους νέους που έχουν κάνει ή θα κάνουν το εμβόλιο, την πρώτη ή και τη δεύτερη δόση.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, η κάρτα θα είναι διαθέσιμη ένα 24ωρο μετά την πρώτη δόση του εμβολίου.

Το σχετικό κονδύλι ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα μπαίνουν στην εφαρμογή με τους κωδικούς του Taxisnet και συμπληρώνοντας τον ΑΜΚΑ, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (emai και αριθμό κινητού).

Η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ, στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει κωδικούς Taxisnet.

«Τα χρήματα αυτά δεν γίνεται ανάληψή τους, ούτε μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο λογαριασμό μπαίνουν σε λογαριασμό που δημιουργείται μόνο για αυτό το σκοπό μόνο από τον πάροχο. Θα υπάρχει εφαρμογή μέσω e-εμπορίου ή μέσω POS να κάνεις τη συναλλαγή σου στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις μεταφορές» τόνισε ο κ. Γεωργαντάς.

Πηγή: skai.gr

