Κοινωνία

Επίθεση με μαχαίρι στου Ζωγράφου - ΨΝΑ: Η ανακοίνωση για τον τρόφιμο που απέδρασε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του ΨΝΑ για τις επιθέσεις τροφίμου που απέδρασε από το Δαφνί.

Επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με τον 54χρονο που πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις στου Ζωγράφου και ο οποίος είχε διαφύγει από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, εξέδωσε το ΨΝΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόδραση του νοσηλευόμενου δηλώθηκε αυθημερόν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενώ σχετικά με την απόδραση είχε ενημερωθεί και η οικογένεια του 54χρονου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Σε συνέχεια του περιστατικού πολλαπλών επιθέσεων από πρώην νοσηλευόμενο του Ψ.Ν.Α., που έλαβε χώρα στις 07.07.2021 στην περιοχή Ζωγράφου, η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει για τα εξής:

- Η απόδραση του νοσηλευόμενου δηλώθηκε αυθημερόν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής (Δ.Α.Α.-Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./Τμ. Αναζητήσεων Προσώπων), όπως προκύπτει και από το αρ. 750β σήμα απόδρασης.

- Μετά την παρέλευση τριών (3) και πλέον μηνών, εκδόθηκε υποχρεωτικό εξιτήριο, όπως προβλέπεται εκ του νόμου.

- Επιπλέον, από τα στοιχεία του Τμήματος που νοσηλευόταν στις 12/12/2020 προκύπτει ότι ενημερώθηκε η οικογένεια του ασθενούς σχετικά με την απόδραση.

Ο,τιδήποτε άλλο αναφέρεται σχετικά με το εν λόγω γεγονός είναι ανακριβές και δεν επιβεβαιώνεται".

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα”: Βούρκωσε ο Γιώργος Παπαδάκης για την Μαίρη Μάτσα (βίντεο)

Αναστασία: μαγαζιά θα “κλείσουν” την μουσική την ώρα της κηδείας

Γιώργος Καραϊβάζ: τρεις μήνες από την δολοφονία του δημοσιογράφου