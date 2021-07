Φωτιά στη Λεμεσό - Απειλούνται σπίτια

Κόσμος

Οι φλόγες καίνε κοντά σε σε κατοιμένη περιοχή και απειλεί οικίες και το δάσος του Τροόδους. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Φωτιά έχει ξεσπάσει, από τις 10 το πρωί, στο Πέρα Πεδί της Λεμεσού, θέτοντας σε κινητοποίηση της δυνάμεις Πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Με πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της Επαρχίας Λεμεσού και δύο εκμισθωμένα ελικόπτερα επιχειρεί η Πυροσβεστική για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, όπως αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέας Κεττής.

Ο κ. Κεττής προσθέτει ότι τα πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία και προστατεύουν μεμονωμένες εξοχικές κατοικίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, ενώ ο κοινοτάρχης Πέρα Πεδίου, Λένος Μαρκαντώνης, δήλωσε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

