Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - Οπαδικό επεισόδιο: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιχνιάστηκε οπαδικό επεισόδιο στην Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι οι δράστες.

Επτά άτομα ταυτοποιήθηκαν για οπαδικό επεισόδιο που συνέβη τον Ιούλιο του 2019 στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και πέντε Έλληνες, ηλικίας 23 και 28 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες επιτέθηκαν με ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα εναντίον πέντε ατόμων, την ώρα που έβγαιναν από αυτοκίνητο, τραυματίζοντας τους δυο εξ αυτών, ενώ προκάλεσαν και φθορές στο όχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αμοργός: σαν σήμερα ο φονικός σεισμός και το τσουνάμι

Αναστασία: μαγαζιά θα “κλείσουν” την μουσική την ώρα της κηδείας