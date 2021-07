Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για το καλοκαίρι (βίντεο)

Τι είπε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” για την νέα Σελήνη και την επίδραση της μέχρι την πανσέληνο. Αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα για τους επόμενους μήνες.

Με ευχαριστίες προς τους τηλεθεατές που την συγκινούν, όπως είπε, με τα μηνύματα που της στέλνουν επί τόσα πολλά χρόνια που βρίσκεται στον ΑΝΤ1, ξεκίνησε η Λίτσα Πατέρα το ένθετο για τις αστρολογικές προβλέψεις, στην τελευταία εκπομπή για “Το Πρωινό” αυτήν την σεζόν.

Γενικώς σε ότι αφορά τις αστρολογικές προβλέψεις, η αστρολόγος είπε στους τηλεθεατές «πρέπει να ξέρετε πως ότι και αν σας πω, ότι και αν διαβάζετε, θα μπορούσατε εσείς με την δική σας δύναμη και συμπεριφορά να το παρακάμψετε. Άρα οι προβλέψεις που ακούτε είναι ολόσωστες, υπό την προϋπόθεση ότι εσείς “κυβερνάτε” καi επομένως μπορείτε και τα δύσκολα να τα κάνετε πιο εύκολα και κάτι πιο δημιουργικό».

«Είναι μαγική η νέα Σελήνη, που γίνεται στον Καρκίνο, καθώς σημαίνει ότι τα όνειρα μας για το σπίτι μας, τον άνδρα μας, την γυναίκα μας, για την οικογένεια μας, να τα κάνουμε πραγματικότητα, ασχέτως του τι γίνεται δίπλα μας», είπε η Λίτσα Πατέρα.

Όπως προσέθεσε, «η νέα Σελήνη θα κρατήσει μέχρι την Πανσέληνο, η οποία γίνεται στον Λέοντα, θα κρατήσει δηλαδή μέχρι στις 20 του μηνός. Έτσι, η νέα Σελήνη, το νέο ξεκίνημα που μπορεί να γίνει σήμερα, μπορεί να υλοποιηθεί».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε αναλυτικά για κάθε ζώδιο στις προβλέψεις της για το καλοκαίρι, επισημαίνοντας τι πρέπει να προσέξει το κάθε ζώδιο, ποιες είναι οι καλύτερες ημερομηνίες για να γίνουν σημαντικά βήματα που θα αλλάξουν σημαντικά την προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική κα οικονομική κατάσταση τους.

Παρακολουθήστε τις αναλυτικές προβλέψεις για το καλοκαίρι, για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν για “Το Πρωινό”:





