Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΛΤΑ: Μην ανοίξετε αυτό το μήνυμα - Απάτη μέσω sms και email

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το μήνυμα που στέλνουν. Οδηγίες από τα ΕΛΤΑ.

Με αφορμή τη διακίνηση κακόβουλων sms σε αδιευκρίνιστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ενημερώνουν ότι δεν αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (sms) στους πελάτες τους, μέσω των οποίων ζητούν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, με σκοπό την παράδοση κάποιου δέματος.

Τα ΕΛΤΑ επισημαίνουν ότι πρόκειται για απόπειρες εξαπάτησης και προσπάθεια υποκλοπής προσωπικών στοιχείων (phishing) και συνιστούν στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και, σε περίπτωση που λάβουν τέτοιου είδους κακόβουλα μηνύματα,

να μην απαντήσουν σε αυτά,

να μην ακολουθήσουν τυχόν συνδέσμους ((Links)

να μη δώσουν τους προσωπικούς κωδικούς (Username και Password) των τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών τους καρτών.

Η χρήση της επωνυμίας και των λογοτύπων ΕΛΤΑ από τους αποστολείς τέτοιων κακόβουλων μηνυμάτων είναι παράνομη. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν ενημερώσει, από την πρώτη στιγμή, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμοργός: σαν σήμερα ο φονικός σεισμός και το τσουνάμι

Αναστασία: μαγαζιά θα “κλείσουν” την μουσική την ώρα της κηδείας

Φωτιά στη Λεμεσό - Απειλούνται σπίτια