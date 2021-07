Κόσμος

Μπαγκλαντές: δεκάδες νεκροί σε φωτιά σε εργοστάσιο

Πάνω από 50 άνθρωποι είναι ο πρώτος απολογισμός των θυμάτων της φονικής φωτιάς σε εργοστάσιο τροφίμων στο Μπαγκλαντές.

Τουλάχιστον 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπανγκλαντές από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Πέμπτη, και εξακολουθεί να μαίνεται σε εργοστάσιο κοντά στην Ντάκα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ανασύρουν πτώματα από το κτίριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολλοί που πήδησαν από ψηλούς ορόφους για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, και οικογένειες που έχουν συγκεντρωθεί έξω από αυτό εξακολουθούν να περιμένουν να μάθουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με την αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες, η πυρκαγιά ξέσπασε χθες γύρω στις 17:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδος) στο εργοστάσιο της Hashem Food and Beverage, η οποία διατηρεί το κτίριο αυτό έξι ορόφων στο Ρουπγκάνι, μια βιομηχανική πόλη κοντά στην Ντάκα.

Το εργοστάσιο αυτό παρασκευάζει κυρίως ζαχαρωτά, νουντλς και χυμούς φρούτων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει διασώσει 25 ανθρώπους που είχαν καταφύγει στην οροφή του κτιρίου, αλλά δεν ήταν ούτε αυτή σε θέση να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι βρισκόντουσαν μέσα σε αυτό.

"Μόλις τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά θα ξεκινήσουμε επιχείρηση έρευνας για επιζώντες στο εσωτερικό του κτιρίου", δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Ντεμπασίς Μπαρντχάν.

Ο Μοχάμαντ Σαΐφουλ, ένας εργαζόμενος που γλίτωσε από τη φωτιά, δήλωσε ότι μέσα στο εργοστάσιο βρισκόντουσαν δεκάδες εργαζόμενοι.

"Στον τρίτο όροφο, οι πόρτες πρόσβασης στο κλιμακοστάσιο ήταν κλειστές. Συνάδελφοι λένε ότι μέσα βρίσκονταν 48 άνθρωποι. Δεν ξέρω τι τους έχει συμβεί", είπε.

Ο Μάμουν, ένας άλλος εργαζόμενος, διηγήθηκε ότι μαζί με 13 άλλους έτρεξε στην οροφή του κτιρίου όταν ξέσπασε η φωτιά στο ισόγειο και γέμισε με πυκνό μαύρο καπνό όλο το κτίριο.

"Οι πυροσβέστες μας κατέβασαν με σκοινί", πρόσθεσε.

Οι φωτιές και η κατάρρευση κτιρίων είναι συχνές στο Μπανγκλαντές, μια φτωχή χώρα της νότιας Ασίας, κυρίως στην σημαντική βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας της, λόγω της έλλειψης σεβασμού συχνά στα μέτρα και τις προδιαγραφές ασφαλείας.

