Life

Bella Hadid και Marc Kalman είναι ζευγάρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη τους φωτογραφία στο Instagram!

Ένα νέο ζευγάρι στη διεθνή showbiz, φαίνεται να κλέβει τις εντυπώσεις! Μετά τις φήμες λοιπόν, «επισημοποιήθηκε» η σχέση τους μέσα από τα social media.

H Bella Hadid και ο Marc Kalman, είναι ζευγάρι και πλέον το έκαναν και επίσημα γνωστό μέσω Instagram.

Το λαμπερό μοντέλο ανέβασε φωτογραφία με τον καινούργιο της αγαπημένο στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram σε μία σειρά φωτογραφιών που ποζάρει topless στις Κάννες.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Πέθανε ο Τάσος Νεράντζης

Τατόι: 4000 σπάνιες φιάλες ποτών βρέθηκαν στην κάβα του (εικόνες)