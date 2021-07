Υγεία - Περιβάλλον

Πανελλήνιες - Πρύτανης ΕΚΠΑ σε φοιτητές: εμβολιαστείτε πριν έρθετε στα ΑΕΙ

Τι ζητά ο Αθανάσιος Δημόπουλος από τους ενεργούς φοιτητές και όσους πέτυχαν φέτος την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σε μήνυμα του «για τη σημασία των εμβολιασμών», ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων, αναφέρει τα εξής:

«Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις κλείνει ένας κύκλος δημιουργικής προσπάθειας για ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας μας. Εύχομαι σε όλες και όλους να έχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν!



Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα τελευταία 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα έχουν διεξαχθεί εξ αποστάσεως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές και πολλές φοιτήτριες των Πανεπιστημίων μας να μην έχουν βιώσει, να μην έχουν νιώσει τη φοιτητική ζωή.



Επειδή, όμως, το επόμενο εξάμηνο είναι "στο χέρι μας" να γίνει δια ζώσης, όπως όλοι και όλες θέλουμε, υπογραμμίζω σε όλους τους υποψήφιους και όλες τις υποψήφιες, καθώς και τους ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριές μας την ανάγκη για εμβολιασμό το συντομότερο δυνατόν και σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο να αφήσουμε τον κορωνοϊό έξω από τα Πανεπιστήμιά μας. Εξάλλου αυτή είναι και η πρακτική που ακολουθείται σε πολλά άλλα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.



Γιατί θέλουμε να ξαναβρεθούμε στο Πανεπιστήμιο δια ζώσης, σε γεμάτα αμφιθέατρα, σε πρακτικές, σε ασκήσεις, σε Εργαστηριακά και Κλινικά μαθήματα, καθώς και σε φοιτητικές εκδηλώσεις. Με ασφάλεια, όμως, και χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας, τους συμφοιτητές μας, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και ιδιαιτέρως τις ευπαθείς ομάδες. Γι’ αυτό εμβολιαζόμαστε τώρα!



Βγαίνουμε έξω σήμερα, ερχόμαστε πιο κοντά με ασφάλεια και αφήνουμε τον κορωνοϊό στο χθες!



Εμβολιαζόμαστε όλοι και όλες τώρα! Είναι "στο χέρι μας"!»