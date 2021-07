Life

Κώστας Καραμανλής - Νατάσα Παζαΐτη: Περήφανοι στην αποφοίτηση των παιδιών τους! (εικόνες)

Η οικογενειακή φωτογραφία που ανήρτησε η Νατάσα Παζαΐτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Λίγες ημέρες μετά την ενηλικίωση των δίδυμων παιδιών τους, η Αλίκη και ο Αλέξανδρος αποφοίτησαν από το σχολείο. Μάλιστα, γι' αυτή την ιδιαίτερη στιγμή η Νατάσα Παζαΐτη έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η ίδια δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία από την τελετή της αποφοίτησης. Όπως θα παρατηρήσετε γονείς και παιδιά ποζάρουν ευτυχισμένοι στο φακό.

«Τελετή αποφοίτησης. Αντίο στα σχολικά χρόνια, καλό δρόμο στο καινούριο σας ταξίδι!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Νατάσα Παζαΐτη.

