Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: Πόσοι συμμετείχαν στις Εξετάσεις (πίνακες)

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πάνω από 92.000 οι φετινοί υποψήφιοι. Δείτε αναλυτικά σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τέλος στην αγωνία για πάνω από 100.000 υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας. Οι καταστάσεις που αναρτώνται στα λύκεια περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Φέτος για πρώτη φορά οι υποψήφιοι έλαβαν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον το είχαν ήδη αιτηθεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

Τα στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 12 Ιουλίου.

Πόσοι υποψήφιοι συμμετείχαν από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις έτους 2021 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες. Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων από τα ΓΕΛ ανέρχεται σε 75.435 και από τα ΕΠΑΛ σε 16.655. Οι περισσότεροι υποψήφιοι από τα ΓΕΛ καταγράφονται στον τομέα των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (24.508) και από τα ΕΠΑΛ στον τομέα της Υγείας- Πρόνοιας- Ευεξίας (5.295).

