Κοινωνία

Πατήσια: Ληστεία τράπεζας υπό την απειλή όπλου

Ένοπλος μπούκαρε σε τράπεζα και έσπειρε τον πανικό σε υπαλλήλους και πελάτες.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε τράπεζα στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης με καλυμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου εισέβαλε σε κατάστημα τράπεζας στη συμβολή της Στρατηγού Καλλάρη με την οδό Αχαρνών.

Απείλησε με όπλο υπαλλήλους και πελάτες και άδειασε τα ταμεία, αρπάζοντας άγνωστο χρηματικό ποσό. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει.

