Σταϊκούρας - Μείωση φόρων: οι τρεις προτεραιότητες

Ποιοι είναι οι πρώτοι στόχοι για την ελάφρυνση πολιτών και ολόκληρων κλάδων της οικονομίας. Τι είπε για τα μέτρα στήριξης και την «απειλή» της μετάλλαξης Δέλτα και για την Οικονομία.

Τις επόμενες κινήσεις στην οικονομία, οι οποίες θα αφορούν αρχικά στη μονιμοποίηση έως και το 2022 μέτρων στήριξης που ισχύουν σήμερα, και εν συνέχεια στις νέες μειώσεις φόρων και εισφορών, περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στη διάρκεια συνέντευξης.

Παρουσιάζοντας τον συγκεκριμένο οδικό χάρτη, ο υπουργός ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι η μονιμοποίηση - ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που τότε θα είναι διαθέσιμος - της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε εστίαση και τουριστικό πακέτο.

Εν συνεχεία, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει, θα αποφασιστεί πώς θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% (και του συμπληρωματικού φόρου), αλλά και για τις υπόλοιπες ελαφρύνσεις που είχαν εξαγγελθεί προ της πανδημίας. Επεσήμανε δε, πως «οι βασικός μας στόχος είναι κατά κύριο λόγο ο δημοσιονομικός χώρος να απευθύνεται σε μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και ένα κομμάτι προς τη στοχευμένη αύξηση δαπανών εκεί που υπάρχει σημαντικό κοινωνικό πρόσημο».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο υπουργός είπε ότι ακόμη και εάν δημιουργούνται πιέσεις στο οικονομικό πεδίο λόγω της ανασφάλειας που προκαλεί η μετάλλαξη Δέλτα, υπάρχουν ήδη θετικές ενδείξεις που αντισταθμίζουν το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα. «Κατά συνέπεια ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών για ανάπτυξη κατά 3,6% φέτος είναι ρεαλιστικός», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι «ο εμβολιασμός είναι η ασπίδα για την προστασία της δημόσιας υγείας και το εισιτήριο επιστροφής στην κανονικότητα». Ερωτηθείς για νέο lockdown, απάντησε ότι παρά το γεγονός πως τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας είναι ασφαλή, θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά στα δημοσιονομικά της χώρας αλλά και στην οικονομία. «Επαναλαμβάνω, η χώρα δεν μπορεί να μπει σε καραντίνα», είπε χαρακτηριστικά.

Για το μέτρο της επιδότησης πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων, δήλωσε ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που έκαναν αίτηση απορρίφθηκαν, ενώ πολύ περισσότερες από 30.000 θα προχωρήσουν. Οι αιτίες απόρριψης, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, είναι πως πολλές επιχειρήσεις είχαν αύξηση τζίρου ή μικρότερη πτώση από 30%, ή οι ενισχύσεις που έχουν λάβει υπερκαλύπτουν τις πάγιες δαπάνες, ενώ υπάρχουν και 550 επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

Σχετικά με τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, είπε ότι ακόμη τελεί σε διαβούλευση τόσο το ζήτημα της ρύθμισης των οφειλών όσων έχουν πληγεί από την πανδημία, όσο και οι παράμετροι του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου. «Ανακοινώσεις θα μπορούν να γίνουν για αυτά τα θέματα από τη μεθεπόμενη εβδομάδα», δήλωσε.

Παράλληλα, είπε ότι για τις φορολογικές δηλώσεις υπάρχει πολύ καλή εικόνα για τον ρυθμό υποβολής. Ανέφερε πως έχουν υποβληθεί 1,9 εκατομμύριο δηλώσεις, όταν πέρυσι είχαν υποβληθεί 1,2 εκατομμύριο δηλώσεις το αντίστοιχο διάστημα.

Τέλος, ανέφερε για τον ΕΝΦΙΑ πως η άσκηση των αντικειμενικών αξιών θα ολοκληρωθεί περίπου τον Νοέμβριο και θα γίνει ενσωμάτωση με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο των νέων αντικειμενικών τιμών στον φόρο. «Θα προσθέσουμε ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο του 2022 άλλη μία μόνιμη μείωση φόρου κατά 8% στον ΕΝΦΙΑ, στη λογική της συνολικής αξιολόγησης της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας» είπε, διευκρινίζοντας ότι θα περιλαμβάνει και τον συμπληρωματικό φόρο. Ωστόσο, εξήγησε ότι αυτήν τη στιγμή είναι πρόωρο να απαντήσει για το τι θα αποφασισθεί, διότι πρέπει να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός χώρος από το 2022 και μετά και δεν έχει ολοκληρωθεί η άσκηση της ενσωμάτωσης των αντικειμενικών αξιών.

