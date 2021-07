Life

Amy Winehouse: Ντοκιμαντέρ μέσα από τα μάτια της βαφτισιμιάς της

Το ντοκιμαντέρ κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 23 Ιουλίου , στην επέτειο των 10 ετών από το θάνατό της.

Οι θαυμαστές της Έιμι Γουάινχαουζ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν άγνωστες πτυχές της ζωής της αείμνηστης τραγουδίστριας.

Το MTV International ανακοίνωσε ότι το νέο ντοκιμαντέρ «Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 23 Ιουλίου.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία της τραγουδίστριας του «Back to Black» δέκα χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο μέσα από τα μάτια της βαφτισιμιάς της, Ντιον Μπρόμφιλντ.

«Η ταινία θα οδηγήσει τους θεατές σε ένα βαθύ προσωπικό ταξίδι, με τη Ντιον να μοιράζεται τις καλές και τις κακές στιγμές και το αποκλειστικό άγνωστο αρχειακό υλικό από τις περιπέτειες που είχε με την Έιμι, ενώ αποτίει φόρο τιμής στον άθραυστο δεσμό τους» αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

Η Ντιον Μπρόμφιλντ, Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια χαρακτηρίζει την ταινία «θεραπευτικό ταξίδι». «Επιτέλους μπορώ να προχωρήσω στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου γνωρίζοντας ότι έχω ασχοληθεί με συναισθήματα που ήταν θαμμένα εδώ και χρόνια. Ελπίζω ότι αυτό το ντοκιμαντέρ δείχνει την Έιμι ως κάτι περισσότερο από ένα άτομο που αγωνίζεται με τον εθισμό, δείχνει το καταπληκτικό πρόσωπο που ήταν η νονά μου».

«Αληθινό είδωλο, η Έιμι Γουάινχαουζ είχε ακατέργαστο ταλέντο και επινοητικότητα στη μουσική που ενέπνευσε καλλιτέχνες και θαυμαστές σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Κέρι Τέιλορ, από τον MTV Entertainment Group. «Το MTV της έδωσε μια παγκόσμια σκηνή κατά τη διάρκεια της καριέρας της και είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με τη Ντιόν για να μοιραστώ την οδυνηρή ιστορία της και να προβάλω την απίστευτη ζωή, την κληρονομιά της Έιμι και τον διαρκή αντίκτυπό της στη μουσική κουλτούρα».

