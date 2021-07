Παράξενα

Κοζάνη: μινκ “εισβάλλουν” σε σπίτια (βίντεο)

"Επέλαση" μινκ στην Κοζάνη. Τα άγρια ζώα κάνουν καθημερινά την εμφάνισή τους σε μπαλκόνια, αυλές και εισόδους πολυκατοικιών, αναζητώντας τροφή.

Προβλήματα έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη αύξηση των μινκ στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Το είδος πολλαπλασιάστηκε δραματικά, όταν απελευθερώθηκαν από ζωόφιλους περίπου 50.000 μινκ από μονάδες εκτροφής το 2010 σε Καστοριά και Σιάτιστα.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι στην Κοζάνη τα άγρια ζώα κάνουν καθημερινά την εμφάνισή τους σε μπαλκόνια, αυλές και εισόδους πολυκατοικιών, αναζητώντας τροφή. Οι κάτοικοι όπως λένε προσπαθούν κάθε βράδυ να απομακρύνουν τα μικρά θηλαστικά με φακό.

Φοβόμαστε να ανοίξουμε τα παράθυρα

Πολλοί μάλιστα δηλώνουν ότι φοβούνται να ανοίξουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους. «Έχουμε βρει τον μπελά μας, δεν μπορούμε να ανοίξουμε ούτε τα παράθυρα«», λένε χαρακτηριστικά στην κάμερα της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos αναστάτωση έχει προκληθεί στους κατοίκους της περιοχής Ηπειρώτικα και Αγίας Παρασκευής. Μάλιστα, ένα βράδυ στις αρχές της εβδομάδας, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση από τα μινκ που έχουν βρει καταφύγιο σε εγκαταλειμμένο σπίτι της γειτονιάς, επειδή άρχισαν να σκαρφαλώνουν σε μπαλκόνια και στέγες σπιτιών, με τους κατοίκους να ψάχνουν απεγνωσμένα κάποιον αρμόδιο ώστε να επέμβει για την περισυλλογή και απομάκρυνσή τους.

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γειτονιές. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Μακεδονία» τα ξημερώματα της 28ης Ιουνίου 2021 γέμισε μινκ ο αύλειος χώρος του Μαμάτσειου Νοσοκομείου στην πόλη της Κοζάνης, με γύρω στα 10 ζωάκια να προκαλούν αναστάτωση καθώς το προσωπικό ασφαλείας φοβήθηκε μήπως μπουν στο εσωτερικό του κτηρίου. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, ωστόσο, λόγω και του σκοταδιού, τα βιζόν δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν.

