Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Μαέστρος παρενοχλούσε σεξουαλικά ανήλικους μουσικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαρός μαέστρος κατδικάστηκε για κατάχρηση ανηλίκων. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Μαέστρος σε συμφωνική ορχήστρα νέων καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών και 7 μηνών, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικους μουσικούς, μέλη της Ορχήστρας.

Το Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανηλίκων και ανέστειλε την εις βάρος του ποινή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις τελέστηκαν το διάστημα μεταξύ 2014-'17, ενώ η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που εστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος, 28 ετών σήμερα, αρνήθηκε την κατηγορία, αποδίδοντας την καταγγελία σε σκευωρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες

Αϊτή: οι δολοφόνοι του Προέδρου (εικόνες)

Κοζάνη: μινκ “εισβάλλουν” σε σπίτια (βίντεο)