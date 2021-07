Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χανιά: Δεκάδες κρούσματα σε κατασκήνωση

Δεκάδες παιδιά θετικά, κρούσματα και σε εργαζόμενους. Κλείνει η κατασκήνωση. Τι καταγγέλλουν οι γονείς.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός έχει σημάνει σε δεκάδες γονείς στα Χανιά μετά από πληροφορίες για έξαρση κορονοϊού σε παιδική κατασκήνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τα πρώτα τεστ που έγιναν τα θετικά αποτελέσματα είναι περισσότερα από 30 ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος καθώς η επίμαχη κατασκήνωση φιλοξενεί εκατοντάδες παιδιά.

Τα κρούσματα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν περιορίζονται μόνο στα Χανιά, αλλά και σε άλλες περιοχές του νομού, όπως την Παλαιόχωρα, όπου τέσσερα παιδιά προερχόμενα από την κατασκήνωση βρέθηκαν θετικά.

Αυτό που έχει εξοργίσει τους περισσότερους γονείς, όπως λένε είναι οι χειρισμοί της κατασκήνωσης, αφού μπορεί το θέμα να είδε το φως της δημοσιότητας χθες, Πέμπτη, όμως νέα καταγγελία από μητέρα αναφέρει ότι πήρε το παιδί της με πυρετό από την κατασκήνωση την Τετάρτη, έκανε τεστ που βγήκαν θετικά και ενημέρωσε για το γεγονός τους υπεύθυνους. Μάλιστα, η μητέρα έχει κολλήσει και η ίδια, πλέον, και είναι υποχρεωμένη να παραμείνει σε καραντίνα δύο εβδομάδων στο σπίτι της.

Ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι ιθύνοντες της κατασκήνωσης φέρονται να γνωρίζουν για την ύπαρξη κρουσμάτων κορονοϊού στον χώρο τους ήδη από την Δευτέρα.

Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο δεν ενημέρωσαν κανέναν από τους γονείς για το γεγονός, αλλά επέμεναν να διαψεύδουν τις «φήμες» σε ερωτήσεις που τους γίνονταν από γονείς.

Το πρωί του Σαββάτου κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρεθεί στην κατασκήνωση για ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί η διασπορά του ιού σε όσα παιδιά έχουν… ακόμα μείνει στην κατασκήνωση, αφού πολλά είναι εκείνα που έχουν σπεύσει να τα παραλάβουν οι γονείς τους.

Κλείνει η κατασκήνωση

Την απόφαση να κλείσουν την κατασκήνωση που έχει αποτελέσει εστία κορονοϊού στα Χανιά αποφάσισαν οι ιθύνοντες, μετά και το σάλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες.

Εκτός από τα παιδιά που έχουν βγει θετικά στον ιό, σύμφωνα με το zarpanews, εχουν κολλήσει και εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκήνωση θα ανοίξει ξανά στις 15/7 και τα παιδιά θα γίνονται δεκτά μόνο με rapid test, ενώ δεν θα γίνονται δεκτές επισκέψεις, σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί μία επανάληψη της ξαφνικής εξάπλωσης του ιού.

Πηγή: zarpanews.gr

