ΕΛΑΣ: Σπείρα σήκωσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από ΑΤΜ

Στη "φάκα" εγκληματική οργάνωση που έκανε διαρρήξεις ΑΤΜ με γκαζάκια και εύφλεκτα αέρια. Πώς δρούσαν.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις ΑΤΜ Τραπεζών με τη χρήση εύφλεκτων αερίων (μέθοδος PLOFKRAAK) και εκρηκτικών υλών στην Αττική και στην Κόρινθο.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 8-7-2021, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τρεις ημεδαποί, ηλικίας 30, 33 και 45 ετών, μέλη της οργάνωσης.



Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων κλοπών και απόπειρες αυτών, εκρήξεις κατά συναυτουργία και λοιπές παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφίες, διακεκριμένων περιπτώσεων φθοράς καθώς και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα ο 30χρονος κατηγορείται για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μετά τη διαπίστωση δράσης εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις ΑΤΜ Τραπεζών, αρχικά με την χρήση εύφλεκτων αερίων (μέθοδος PLOFKRAAK) και στη συνέχεια με χρήση στέρεων εκρηκτικών υλών, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, για τον εντοπισμό και την αποδόμηση της ανωτέρω οργάνωσης.

Από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2018, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, η οποία ενεργούσε με αποκλειστικό σκοπό την διάπραξη διαρρήξεων Α.Τ.Μ. με εκρηκτικά αλλά και εύφλεκτα αέρια, κλοπές ΙΧΕ αυτοκινήτων και χρήσης αυτών για την εγκληματική τους δραστηριότητα, σε Αττική και Κόρινθο, προκειμένου να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ο τρόπος δράσης (modus operandi) και η μεθοδολογία των δραστών, καταδεικνύει άτομα με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τρόπο των εκρήξεων και ιδιαίτερη επιμέλεια στην επιλογή του τόπου και του χρόνου των πράξεών τους, καθόσον οι ώρες που δραστηριοποιούντο ήταν οι πρώτες πρωινές, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό την πιθανότητα να γίνουν αντιληπτοί.

Εντόπιζαν ΑΤΜ Τραπεζών, που ήταν σε απομακρυσμένες περιοχές, εγκατεστημένα είτε σε Σούπερ Μάρκετ είτε σε εξωτερικούς χώρους και αρχικά με την χρήση εύφλεκτων αερίων και στη συνέχεια με εκρηκτικές ύλες, πραγματοποιούσαν έκρηξη και αφαιρούσαν είτε ολόκληρες τις κασετίνες είτε τα χρήματα που αυτές περιείχαν και διέφευγαν επιβιβαζόμενοι σε κλεμμένα οχήματα.

Οι δράστες πλησίαζαν με το όχημα τους το ΑΤΜ που επιθυμούσαν να διαρρήξουν και ο συνοδηγός με γρήγορες κινήσεις τοποθετούσε τον σωλήνα διοχέτευσης αερίου και με σπινθήρα που προκαλούσε, είτε με μπαταρία είτε με TASER, έδινε έναυση, πραγματοποιώντας την έκρηξη στο ΑΤΜ.

Έπειτα από ανεπιτυχείς απόπειρες διάρρηξης, κατά τις οποίες πραγματοποίησαν μεν έκρηξη αλλά δεν κατόρθωσαν να αφαιρέσουν τα χρήματα, αναβάθμισαν τον τρόπο δράσης τους και άρχισαν να πραγματοποιούν τις εκρήξεις με στέρεο εκρηκτικό που τοποθετούσαν μέσα στο ΑΤΜ.

Τέλος, όταν ξεκίνησαν να επιλέγουν και υποκαταστήματα Τραπεζών για να πραγματοποιήσουν τα χτυπήματά τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα, βαρέως κυρίως τύπου, για να εισέρχονται στο εσωτερικό των υποκαταστημάτων και τα οποία και στη συνέχεια εγκατέλειπαν στο σημείο.

Ελάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας, αφού κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, φορούσαν γάντια και μακρυμάνικες μπλούζες ή μπουφάν, προκειμένου να μην αφήσουν ίχνη τους στα σημεία.

Στο πλαίσιο αυτό, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για την τέλεση των αδικημάτων είτε τα πυρπολούσαν είτε τα περίελουζαν με χλωρίνη προκείμενου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης τους είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους και χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, καταχωρημένες σε ονόματα ανύπαρκτων αλλοδαπών.

Στην κατοχή τους, καθώς και από τις έρευνες σε οικίες και χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φιάλη υγραερίου, ηλεκτρικά καλώδια, φυτίλια, πιστόλι, φυσίγγια, λοστοί, βαριοπούλα, μικροποσότητα κάνναβης, πλήθος ρολογιών, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχει εξακριβωθεί η συμμετοχή των κατηγορούμενων σε -11- διαρρήξεις και -15- απόπειρες σε ΑΤΜ, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας.

Επιπλέον εξιχνιάσθηκαν -14- κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και -5- κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.

Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό του -1.170.000- ευρώ

Επισημαίνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για την εξιχνίαση και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων συνεχίζονται.

