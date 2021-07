Κοινωνία

Νίκαια: Ελεύθερος ο οδηγός που παρέσυρε την 7χρονη

Η Τροχαία εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που έχουν καταγράψει το σοκαριστικό δυστύχημα.

Προσωρινά ελεύθερος, μετα την απολογία του στον εισαγγελέα, αφέθηκε ο οδηγός της νταλίκας, που παρέσυρε τα δύο μικρά παιδιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η 7χρονη Παναγιώτα.

Η Τροχαία εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που έχουν καταγράψει το σοκαριστικό δυστύχημα. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι το συγκεκριμένο φανάρι, στον τόπο της τραγωδίας, ανάβει μόνο το κόκκινο για τους πεζούς και ο πράσινος σηματοδότης δεν ανάβει, οπότε δεν ξέρουν πόσο χρόνο έχουν για να διασχίσουν τον δρόμο. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που αρχικά η γυναίκα δίστασε να περάσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο οδηγός σταμάτησε το φορτηγό όταν παριστάμενοι του φώναξαν. Κατέβηκε κάτω σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με τον μάρτυρα, και φώναζε «σκοτώστε με, πέρασα με πράσινο».

Ο πατέρας της μικρής που έχασε τη ζωή της επιμένει ότι η 7χρονη κόρη του, με τη θεία και τη 12χρονη ξαδέλφη της πέρασαν με πράσινο, ενώ το φορτηγό με κόκκινο.

